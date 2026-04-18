Quote of the Day: गरुड़ पुराण में बताई गई वो 5 गलत आदतें, जो बर्बाद कर देंगी आपका पूरा जीवन, तुरंत बना लें इनसे दूरी

Quote of the Day 18 April 2026: जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए गरुड़ पुराण में कई नीतियां बताई गई हैं। आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार, उन 5 गलत आदतों के बारे में बताएंगे, जो धीरे-धीरे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती हैं। इन बुरी आदतों से तुरंत दूरी बना लें।

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सिर्फ मृत्यु और परलोक की बातें नहीं करता, बल्कि जीवित रहते हुए सही जीवन जीने की सीख भी देता है। इसमें जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए कई नीतियां बताई गई हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि कुछ गलत आदतें और भावनाएं मनुष्य को धीरे-धीरे बर्बाद कर देती हैं। अगर आप इन आदतों से दूर नहीं रहते, तो जीवन में संघर्ष, असफलता और दुख बढ़ता जाता है। आज के Quote of the Day में गरुड़ पुराण अनुसार, उन 5 गलत आदतों के बारे में बात करेंगे, जिनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए।

अत्यधिक मोह गरुड़ पुराण में मोह को सबसे बड़ी बाधा बताया गया है। जब व्यक्ति किसी भी चीज, व्यक्ति या संबंध से अत्यधिक मोह कर लेता है, तो वह आगे बढ़ने की क्षमता खो देता है। मोह व्यक्ति को जकड़ लेता है और उसे नई शुरुआत करने से रोकता है। मोह में फंसा इंसान ना तो अपनी खुशी देख पाता है और ना ही दूसरों की। इसलिए गरुड़ पुराण सलाह देता है कि मोह को सीमा में रखें, वरना यह जीवन को बर्बाद कर देगा।

अहंकार अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति खुद को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों को छोटा, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, अवसरों को खोता है और अंत में पतन का कारण बनता है। चाणक्य और गरुड़ पुराण दोनों ही अहंकार को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं।

अधूरा ज्ञान गरुड़ पुराण में अधूरे ज्ञान को खतरनाक बताया गया है। जब व्यक्ति किसी विषय में अधूरा ज्ञान रखता है, तो वह गलत फैसले लेता है और बाद में पछताता है। अधूरा ज्ञान ना सिर्फ खुद को शर्मिंदा करता है, बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण सिखाता है कि ज्ञान को पूरा करें, चाहे जितना समय लगे। अधूरा ज्ञान जीवन में कई बार बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है।

क्रोध क्रोध एक ऐसी आग है, जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। गरुड़ पुराण में क्रोध को नियंत्रित करने की सलाह दी गई है। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कह या कर सकता है, जिसके बाद पछतावा रह जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, अवसर खो जाते हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है, वह जीवन में सुख और सफलता दोनों पाता है।

असुरक्षा की भावना गरुड़ पुराण में असुरक्षा की भावना को भी एक बड़ी कमजोरी बताया गया है। जब मन में हर समय डर और असुरक्षा बनी रहती है, तो व्यक्ति सही फैसले नहीं ले पाता है। वह हर काम में शंका करता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा रखने से असुरक्षा की भावना दूर होती है।

आज के समय में भी ये 5 आदतें व्यक्ति को अंदर से कमजोर करती हैं। अत्यधिक मोह, अहंकार, अधूरा ज्ञान, क्रोध और असुरक्षा - ये सब मिलकर जीवन को बर्बाद कर देते हैं। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि इन आदतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं।