Quote of the Day: मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते हैं ये लोग, इन 10 अच्छी आदतों के कारण जरूर होते हैं सफल

Quote of the Day: मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते ये लोग। विदुर नीति के अनुसार इन 10 अच्छी आदतों को अपनाकर आप भी जीवन में सफलता पा सकते हैं। इन अच्छी आदतों को अपनाकर आज भी अपना जीवन बदल सकते हैं। पढ़ें 17 मई 2026 की शाम का सुविचार।

आज 17 मई 2026 की शाम आपको याद दिलाती है कि सफलता कभी भी हार मानने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर मुश्किल में भी अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ते। जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही आदतें हमें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती हैं।

महाभारत काल के महान नीतिज्ञ विदुर ने अपने नीति शास्त्र में जीवन की उन खास आदतों का जिक्र किया है, जो व्यक्ति को मुश्किल समय में भी डटे रहने और सफलता पाने में मदद करती हैं। विदुर नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि कोई इन 10 आदतों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे, तो वह ना सिर्फ चुनौतियों का सामना कर सकता है बल्कि जीवन में ऊंचाइयों को भी छू सकता है।

1. धर्म और पुरुषार्थ का साथ जिसकी बुद्धि धर्म और अर्थ का अनुसरण करती है और जो भोग की बजाय पुरुषार्थ को चुनता है, वही व्यक्ति लंबे समय में सफलता पाता है। विदुर कहते हैं कि सुख-भोग की तलाश में लगे लोग अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं, जबकि पुरुषार्थी व्यक्ति चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य पर टिका रहता है।

2. विवेकपूर्ण कर्म विवेकी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है। वह छोटी चीजों को तुच्छ नहीं समझता और हर कार्य को पूरी निष्ठा से करता है। ऐसे लोग धीरे-धीरे महान बनते जाते हैं क्योंकि उनकी छोटी-छोटी मेहनत बड़ी सफलता का आधार बनती है।

3. अच्छा श्रोता और समझदार सफल व्यक्ति अच्छा सुनता है, तुरंत समझता है और फिर कर्तव्य बुद्धि से काम में लग जाता है। वह बिना पूछे दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाता और व्यर्थ की बातों से दूर रहता है। यह गुण उसे सम्मान और विश्वास दिलाता है।

4. परिस्थितियों से ऊपर उठकर काम करना सर्दी-गर्मी, भय, अनुराग, धनी या गरीबी - किसी भी स्थिति की परवाह किए बिना जो व्यक्ति अपना काम करता रहता है, वह एक दिन जरूर सफल होता है। विदुर नीति कहती है कि परिस्थितियों को बहाना ना बनाएं, बस निरंतर प्रयास करते रहें।

5. गोपनीयता और रणनीति सफल व्यक्ति अपने कर्तव्य, योजना और विचारों को किसी को बताने की जल्दी नहीं करता है। काम पूरा होने के बाद ही लोग उसे जान पाते हैं। यह गुण उसे अनावश्यक बाधाओं और ईर्ष्या से बचाता है।

6. दृढ़ निश्चय और अनुशासन जो व्यक्ति पहले अच्छे से सोच-विचारकर काम शुरू करता है, बीच में नहीं छोड़ता, समय का सदुपयोग करता है और अपने मन को वश में रखता है, वही सफलता का असली स्वाद चखता है।

7. विद्या और बुद्धि का सामंजस्य जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है, बुद्धि विद्या का साथ देती है और जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वह जीवन में आगे जरूर बढ़ता है।

8. धर्म, क्षमा और अहिंसा केवल धर्म ही परम कल्याणकारी है, क्षमा ही शांति का सबसे अच्छा उपाय है, विद्या ही संतोष देती है और अहिंसा ही सच्चा सुख देती है। इन गुणों को अपनाने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं मानता है।

9. क्षमा और दान की भावना शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान देने वाला व्यक्ति ना सिर्फ स्वर्ग में सम्मान पाता है, बल्कि इस दुनिया में भी सफल और सम्मानित होता है।

10. काम, क्रोध और लोभ से दूर रहना ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इनसे बचता है, वह आत्मा को नष्ट होने से बचाता है और सफलता की राह पर आगे बढ़ता है।