Quote of the Day: जीवन में होना चाहते हैं सफल, तो गरुड़ पुराण की मान लें ये 5 बातें
गरुड़ पुराण ना सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा बताता है, बल्कि जीवित रहते हुए भी सुखी और सफल जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो गरुड़ पुराण में बताए गए कुछ चीजों का अनुसरण जरूर करें।
Aaj Ka Suvichar 17 April 2026: आज 13 अप्रैल 2026 का दिन गरुड़ पुराण के गहन और जीवनोपयोगी विचारों से शुरू हो रहा है। गरुड़ पुराण ना सिर्फ मृत्यु के बाद की यात्रा बताता है, बल्कि जीवित रहते हुए भी सुखी और सफल जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सही कर्म, अनुशासन और सात्विक जीवन से ही सच्ची सफलता मिलती है।
गरुड़ पुराण की पांच महत्वपूर्ण शिक्षाएं
गरुड़ पुराण में जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई व्यावहारिक बातें बताई गई हैं। इनमें से पांच खास शिक्षाएं हर व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हैं:
1. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें
गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ है। इस समय वातावरण शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, उसे स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों मिलती है। वहीं, देर तक सोने वाले व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफलता की राह पर चलने वाले लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए।
2. लगातार प्रयास कभी ना छोड़ें
गरुड़ पुराण में लिखा है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, व्यक्ति को हताश नहीं होना चाहिए। प्रयास जारी रखने से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर लेता है। कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद तुरंत नतीजे नहीं मिलते, लेकिन निरंतर प्रयास अंत में फल अवश्य देते हैं। हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है।
3. गलत संगत से दूर रहें
गरुड़ पुराण साफ चेतावनी देता है कि मित्र चुनते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। गलत संगत व्यक्ति को उसके नैतिक मूल्यों से दूर ले जाती है। इसलिए मित्र बनाने से पहले उसके आचरण, विचार और स्वभाव को अच्छी तरह परखना चाहिए। सच्चा मित्र वह है, जो सही मार्ग दिखाए और कभी ईर्ष्या ना करे।
4. ज्ञान और कला का घमंड कभी ना करें
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ज्ञान और कला मां सरस्वती की कृपा से प्राप्त होते हैं। इन पर घमंड करना सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति ज्ञान का घमंड करता है, उससे सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं और धीरे-धीरे उसका ज्ञान नष्ट होने लगता है। इसलिए विद्या और हुनर को विनम्रता के साथ रखना चाहिए।
5. हमेशा साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित कपड़े पहनें
गरुड़ पुराण में साफ-सुथरे कपड़े पहनने पर विशेष जोर दिया गया है। गंदे या फटे कपड़े पहनने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। साफ कपड़े ना केवल व्यक्तित्व को निखारते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित करते हैं। कपड़ों की सफाई और सुव्यवस्था से व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है।
आधुनिक जीवन में गरुड़ पुराण की प्रासंगिकता
आज के भागदौड़ भरे जीवन में गरुड़ पुराण की ये शिक्षाएं हमें सही दिशा दिखाती हैं। सुबह जल्दी उठना, लगातार प्रयास करना, सही संगत चुनना, घमंड से बचना और व्यक्तित्व को साफ-सुथरा रखना - ये छोटी-छोटी बातें जीवन को सफल और सुखमय बना सकती हैं।
13 अप्रैल 2026 को गरुड़ पुराण के इन सलाहों पर गंभीरता से विचार करें। इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन बेहतर होगा, बल्कि परिवार और समाज भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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