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Quote of the Day: बस एक छोटी गलती बिगाड़ देती है आपके सारे काम, कभी नहीं रहते हैं सुखी, चाणक्य नीति में छिपा है राज

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार एक छोटी सी गलती पूरे जीवन की खुशहाली छीन सकता है। बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हमारी गलत आदते होती हैं। जानिए चाणक्य नीति के अनुसार उस गलत आदत के बारे में, जो सुख-शांति को नष्ट कर देती हैं।

Quote of the Day: बस एक छोटी गलती बिगाड़ देती है आपके सारे काम, कभी नहीं रहते हैं सुखी, चाणक्य नीति में छिपा है राज

Quote of the Day: आज 15 मई 2026 की सुबह शांति और आत्म-निरीक्षण की है। इस सुबह का संदेश है कि बाहरी दुनिया से पहले हमें अपने मन पर विजय पाना सीखना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि एक अस्थिर मन इंसान को ना तो संसार में सुख देता है और ना ही एकांत में। सच्ची खुशहाली मन की शांति से शुरू होती है।आचार्य चाणक्य अपनी नीति में जीवन की उन छोटी-छोटी गलतियों का जिक्र करते हैं जो बड़े-बड़े काम बिगाड़ देती हैं। उन्होंने एक श्लोक में बहुत गहरी बात कही है:

अनवस्थितकायस्य ना जने ना वने सुखम्।

जनो दहति संसर्गाद् वनं संगविवर्जनात्॥

इस श्लोक में चाणक्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य बताते हैं - जिसका मन चंचल और अस्थिर है, उसे ना तो समाज में सुख मिलता है और ना ही एकांत में।

चंचल मन क्यों बन जाता है दुश्मन?

चाणक्य कहते हैं कि अस्थिर मन वाला व्यक्ति कहीं भी शांति नहीं पा सकता। समाज में रहकर उसे दूसरों की खुशी, सफलता या अच्छी बातें जलाती हैं। वह दूसरों की तरक्की देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। वहीं जब वह अकेला होता है तो उसका अपना अकेलापन और खालीपन उसे परेशान करता रहता है। इस तरह वह ना समाज में रह पाता है और ना अकेले में।

एक छोटी गलती और बड़ा नुकसान

मन की चंचलता एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। यह आदत व्यक्ति के काम बिगाड़ देती है, रिश्तों में दरार डाल देती है और सफलता को दूर ले जाती है। चाणक्य के अनुसार, जिसका मन बार-बार इधर-उधर भटकता है, वह ना तो किसी काम को पूरा कर पाता है और ना ही किसी रिश्ते को संभाल पाता है।

मन की स्थिरता क्यों जरूरी है?

मन स्थिर हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है। चाणक्य कहते हैं कि स्थिर मन वाला व्यक्ति समाज में भी सम्मान पाता है और अकेले में भी सुकून महसूस करता है। यही स्थिरता सफलता की असली कुंजी है।

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मन को स्थिर करने के उपाय

रोज थोड़ा समय चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें। एक समय पर एक काम करें, मल्टीटास्किंग से बचें। नकारात्मक लोगों की संगति कम करें। पुरानी बातों और गलतियों को बार-बार याद ना करें। सुबह-शाम हल्की सैर या प्राणायाम करें।

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मन को स्थिर रखना ही सच्ची विजय है

चाणक्य नीति सिखाती है कि सुख की कुंजी मन की स्थिरता में छिपी है। जब मन स्थिर होता है तो ना समाज में जलन होती है और ना एकांत में अकेलापन। व्यक्ति दूसरों की सफलता में खुश हो सकता है और अपनी कमी को भी स्वीकार कर आगे बढ़ सकता है।

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चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हमारा अपना अस्थिर मन होता है। अगर हम इस एक आदत को सुधार लें, तो जीवन में सुख, शांति और सफलता अपने आप आने लगती है। आज 15 मई 2026 का दिन अपने मन को संभालने और स्थिर बनाने का अच्छा मौका है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, दुनिया उस पर विजय नहीं पा सकती है।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

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हस्तरेखा विज्ञान
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