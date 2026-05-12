Quote of the Day: बिना आग व्यक्ति को अंदर ही अंदर जला देती हैं ये 5 चीजें, छिन जाती है सुख-शांति और खुशहाली
Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार बिना आग के ये 5 चीजें इंसान को अंदर ही अंदर जला देती हैं और छीन लेती हैं सुख-शांति व खुशहाली। जानिए इन 5 स्थितियों से कैसे बचें और जीवन को संतुलित बनाएं।
आज 12 मई 2026 की सुबह शांति और आत्म-चिंतन की है। सुबह का संदेश है कि बाहरी आग से नहीं, बल्कि अंदर की जलन से इंसान सबसे ज्यादा परेशान होता है। अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ बातों का ध्यान रखें, तो बिना किसी बाहरी संघर्ष के भी सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं:
'कान्तावियोग स्वजनापमानो ऋणस्य शेषः कुनृपस्य सेवा।
दरिद्रभावो विषया सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम्।।'
इस श्लोक में चाणक्य जी पांच ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो बिना आग के ही इंसान को अंदर ही अंदर जला देती हैं।
1. पत्नी से अलगाव (कान्तावियोग)
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति-पत्नी का अलग होना दोनों के लिए बहुत दर्दनाक होता है। प्रेम और विश्वास का बंधन टूटने पर व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। यह जलन उसे चैन से जीने नहीं देती है। इसलिए रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें, समझदारी और प्यार से निपटाएं।
2. अपनों द्वारा अपमान (स्वजनापमान)
अजनबियों का अपमान सहा जा सकता है, लेकिन अपनों द्वारा अपमानित होना बेहद पीड़ादायक होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि परिवार या करीबी लोगों द्वारा बेइज्जती मिलने पर व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी मर जाता है। इसलिए रिश्तों में सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है।
3. कर्ज का बोझ (ऋणस्य शेष)
कर्ज चुकाने में असमर्थ होना व्यक्ति को रात-दिन परेशान रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अधूरा कर्ज इंसान को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। इसलिए जितना हो सके कर्ज से दूर रहें और अगर हो गया हो, तो जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश करें।
4. दुष्ट राजा की सेवा (कुनृपस्य सेवा)
आचार्य चाणक्य के अनुसार, बुरे और अन्यायी राजा की सेवा करना भी इंसान को अंदर से जला देता है। आज के समय में इसे गलत व्यक्ति या संगठन के साथ काम करना कहा जा सकता है। जहां नैतिकता का उल्लंघन हो, वहां ज्यादा समय ना लगाएं।
5. दुष्ट लोगों की सभा (विषया सभा)
दुष्ट, ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों की संगति भी इंसान को बिना आग जलाती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसी सभा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग मन को विषैला बना देते हैं।
इन पांच चीजों से कैसे बचें?
- रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान बनाए रखें।
- कर्ज लेने से पहले सोच-समझकर फैसला लें।
- गलत लोगों की संगति से बचें।
- जहां नैतिकता का हनन हो, वहां से दूर रहें।
- मन की शांति के लिए नियमित ध्यान या प्रार्थना करें।
आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर की जलन होती है। अगर हम इन 5 बातों से बचकर चलें, तो जीवन में सुख-शांति और सफलता दोनों मिल सकती हैं। आज 12 मई 2026 का दिन इन बातों पर विचार करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का अच्छा मौका है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष