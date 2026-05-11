Quote of the Day: पूरे जीवन खुशहाल रहते हैं ये 4 काम करने वाले लोग, चाणक्य नीति से जानें इसका राज
Quote of the Day: चाणक्य नीति के अनुसार ये 4 काम करने वाले लोग पूरे जीवन खुशहाल और समृद्ध रहते हैं। जानिए आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उन खास आदतों और नियमों के बारे में जो जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आते हैं।
आज 11 मई 2026 की सुबह शांति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। इस सुबह का संदेश है कि सच्ची खुशहाली बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने अच्छे कर्मों और सही आदतों में छिपी है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ खास नियमों का पालन करता है, वह ना सिर्फ खुद खुश रहता है, बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी सुखी होती हैं।
चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं:
'दानं स्वधर्मो नित्यं, द्वादशी च व्रतं तथा।
गायत्री च जपः पुत्र, मातृसेवा सुखावहा॥'
इस श्लोक के मुताबिक, चार काम करने वाला व्यक्ति पूरे जीवन सुख और समृद्धि का आनंद लेता है। आइए जानते हैं चाणक्य जी के अनुसार ये चार महत्वपूर्ण बातें कौन-सी हैं।
1. दान का महत्व
आचार्य चाणक्य के अनुसार, दान करने वाला व्यक्ति कभी संकट में नहीं रहता है। निस्वार्थ भाव से अन्न, वस्त्र, धन या ज्ञान का दान करने से ना सिर्फ इस जीवन में, बल्कि सात पीढ़ियों तक पुण्य फल मिलता है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। गृहस्थ जीवन में समय-समय पर दान करना चाहिए, इससे ईश्वर प्रसन्न रहते हैं और घर में सदा खुशहाली बनी रहती है।
2. द्वादशी तिथि का महत्व
चाणक्य नीति में द्वादशी तिथि को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह एकादशी व्रत का पारण करने वाली तिथि होती है। जो व्यक्ति नियमित एकादशी व्रत रखता है और द्वादशी को पारण करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि द्वादशी तिथि जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति दिलाती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति कराती है।
3. गायत्री मंत्र का जाप
आचार्य चाणक्य के अनुसार, समस्त ब्रह्मांड में गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। यह चारों वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) की जननी मानी जाती है। रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाता है। यह मंत्र बुद्धि, तेज और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। चाणक्य कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है।
4. माता की सेवा
चाणक्य नीति में मां को दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज बताया गया है। जो व्यक्ति अपनी मां की सेवा करता है, सम्मान करता है और उनकी बात मानता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। माता की सेवा को स्वर्ग का सीधा मार्ग माना गया है। जो व्यक्ति मां का अपमान करता है या उनकी उपेक्षा करता है, उसे ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में।
इन 4 बातों को अपनाने का फायदा
जो व्यक्ति दान करता है, द्वादशी तिथि का महत्व समझता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और मां की सेवा में तत्पर रहता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। चाणक्य नीति कहती है कि ये चार काम करने वाला व्यक्ति न सिर्फ खुद सुखी रहता है, बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी सुख भोगती हैं।
आज 11 मई 2026 का दिन इन चार बातों को अपने जीवन में अपनाने का अच्छा मौका है। छोटे-छोटे बदलाव लाकर आप अपने और अपने परिवार के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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