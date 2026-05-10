Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Quote of the Day: जीवन में सफल होने के लिए जरूरी हैं ये 5 अच्छी आदतें, विदुर नीति की मान ली बात तो नहीं रुकेगी कामयाबी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार सफल जीवन जीने के लिए जरूरी हैं ये 5 खास आदतें। जानिए महाभारत के महामंत्री विदुर द्वारा बताए गए उन गुणों के बारे में जिन्हें अपनाने से कोई भी व्यक्ति सफलता के शिखर तक पहुंच सकता है।

Quote of the Day: जीवन में सफल होने के लिए जरूरी हैं ये 5 अच्छी आदतें, विदुर नीति की मान ली बात तो नहीं रुकेगी कामयाबी

आज 10 मई 2026 की शाम आपको याद दिलाती है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि सही आदतों का परिणाम है। शाम की इस शांत घड़ी में खुद से पूछें - क्या मैं अपनी आदतों को सुधारने के लिए तैयार हूं? छोटे-छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं।

महाभारत काल के महान विद्वान और धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ज्ञान, नीति और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे। उन्होंने विदुर नीति के माध्यम से जीवन के हर पहलू पर गहरा प्रकाश डाला। विदुर नीति के अनुसार, कुछ विशेष आदतें अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। आइए जानते हैं वे 5 महत्वपूर्ण आदतें जो सफलता की कुंजी हैं।

विदुर नीति का महत्व

विदुर नीति महाभारत का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें विदुर ने राजा, मंत्री और साधारण व्यक्ति तीनों के लिए जीवन जीने के सरल और प्रभावी नियम बताए हैं। ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। विदुर कहते हैं कि बुद्धिमत्ता, अनुशासन और संतुलित स्वभाव वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है।

पहली आदत: प्रभावशाली और स्पष्ट वाणी

विदुर के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकता है, तर्क में निपुण है और किसी भी ग्रंथ या विषय का तात्पर्य जल्दी समझा सकता है, वह महान बनता है। अच्छी वाणी व्यक्ति को दूसरों से अलग करती है। चाहे नौकरी हो या बिजनेस, सही और प्रभावशाली बोलने की क्षमता सफलता दिलाती है।

दूसरी आदत: विद्या और बुद्धि का संतुलन

विद्या बुद्धि का अनुसरण करे और बुद्धि विद्या का। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी शिष्टाचार का पालन करता है और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही सच्ची सफलता पाता है। केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं, उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी है।

तीसरी आदत: घमंड से मुक्ति

विदुर नीति कहती है कि बहुत धन, विद्या या ऐश्वर्य पाने के बाद भी जिसके मन में घमंड नहीं आता, वह सच्चा महान व्यक्ति है। घमंड सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्र रहने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है।

चौथी आदत: निश्चय और अनुशासन

जो व्यक्ति पहले अच्छे से सोच-विचार कर फैसला लेता है, फिर कार्य शुरू करता है, बीच में नहीं रुकता और समय का सदुपयोग करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है। चित्त पर नियंत्रण रखना भी इस आदत का हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:Weekly Tarot Rashifal: 10-16 मई 2026 तक मेष से मीन राशि का हाल

पांचवी आदत: स्थिर और शांत चित्त

जिसे प्रशंसा मिलने पर फूल ना जाए और अपमान पर टूट ना जाए, जिसका मन गंगाजी के कुंड की तरह शांत रहे, वही सच्ची सफलता का अधिकारी है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।

ये भी पढ़ें:Ganga Dussehra 2026: गंगा दशहरा का पर्व गंगा सप्तमी से कैसे अलग है?

इन आदतों को अपनाने का तरीका

  • रोज अपनी बात स्पष्ट और शांत तरीके से रखने का अभ्यास करें।
  • ज्ञान को व्यवहार में लाएं।
  • सफलता मिलने पर भी विनम्र रहें।
  • काम शुरू करने से पहले अच्छे से प्लानिंग करें।
  • सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखें।

ये भी पढ़ें:13 मई को अपरा एकादशी, एकदशी व्रत के इन नियमों का पालन जरूरी

विदुर नीति कहती है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी प्रतिकूल हों, अगर इन 5 आदतों को अपनाया जाए तो कोई भी व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। आज 10 मई 2026 का दिन इन आदतों को अपनाने का अच्छा मौका है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
quote of the day aaj ka suvichar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने