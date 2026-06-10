Quote Of the Day: इन 4 चीजों का घमंड इंसान को करता है बर्बाद, यहां पढ़ें आचार्य चाणक्य की ये जरूरी सीख
आचार्य चाणक्य के अनुसार कुछ चीजों का घमंड इंसान को धीरे-धीरे बर्बाद कर देता है। जानिए कौन-सी 4 चीजें हैं जिनका अहंकार कभी नहीं करना चाहिए?
आज 10 जून 2026 दिन है। बुधवार के दिन चाणक्य नीति से जुड़ी उन चीजों के बारे में जानेंगे जो इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। दरअसल चाणक्य नीति में जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई ऐसी जरूरी बातें बताई गई हैं जो आज के जमाने में सही राह दिखा सकती हैं और कई परेशानियों से हमें बचा भी सकती हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत चीजों के प्रति उसका ज्ञान और लोगों के लिए अच्छा व्यवहार ही है। हालांकि घमंड इन दोनों चीजों को आसानी से खत्म भी कर सकता है। उनके अनुसार जब कोई इंसान खुद को सबसे बड़ा समझता है तो वो एक के बाद एक गलत फैसले लेता है। ऐसे में सफलता तो दूर फिर धीरे-धीरे सब कुछ हाथ से जाने लगता है। जानिए उन 4 बातों को जिसका घमंड करना किसी भी इंसान को बर्बादी की राह पर ला सकता है।
पैसों का घमंड
अगर आस किसी के पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। पलक झपकने के साथ ही समय भी बदलता है। इसी वजह से जब भी हाथ में पैसा आए तो सामने वाले को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग पैसों का घमंड रखते हैं वो धीरे-धीरे अपने करीबियों का विश्वास खोते हैं। पैसा इंसान को हर लग्जरी दे सकता है लेकिन दूसरों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार ही दिला सकता है।
ज्ञान का घमंड
ज्ञान होना और उसका घमंड होना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्यादा पढ़ाई या फिर अनुभव का ये मतलब नहीं होता है कि हर चीज मालूम ही हो। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। अगर लोग अपने ज्ञान का दिखावा करके दूसरों को छोटा समझने लगे तो लोग उनसे दूसरी बनाने लगते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार चीजों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और सामने वालों की बात भी सुनना चाहिए। र दूसरों की बात भी सुने।
पद और पावर का घमंड
अगर कोई ऊंचे पद पर है तो अच्छी बात लेकिन इस बात का घमंड करना सही नहीं है। आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार नौकरी, सत्ता और जिम्मेदारी कभी भी एक सी नहीं रहती है। अगर कोई इंसान अपनी पावर का इस्तेमाल करके दूसरों को परेशान करता है या इस चीज पर घमंड करता है तो समय आने पर उसके साथ भी बुरा होता है। चाणक्य नीति के अनुसार पावर के साथ-साथ इंसान का विनम्र होना भी बेहद ही जरूरी है। इससे बाकी चीजें आसान होती जाती हैं।
सुंदरता का घमंड
देखा जाए तो सुंदरता के कई पैमाने हैं। किसी की बातें सुंदर हैं तो किसी के विचार। किसी का मन सुंदर है तो कोई सुंदरता की मूरत है। सुंदर होना या दिखना अच्छी बात है लेकिन इसका घमंड होना सही नहीं है। इंसान की असली पहचान हमेशा उसके अच्छे व्यवहार और स्वभाव से ही होती है। लोग लॉन्ग टर्म में उसी इंसान को याद करते हैं जो दूसरों को प्यार देता है और सम्मान के साथ पेश आता है। तो ऐसे में चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितना भी पैसा, ज्ञान, पद या सुंदरता मिल जाए इंसान को हमेशा ही विनम्र रहना चाहिए। घमंड से कुछ समय के लिए खुशी मिल सकती है लेकिन विनम्र और अच्छा स्वभाव लॉन्ग टर्म की चीजें देकर जाता है।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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