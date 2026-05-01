Quote of the Day: जीवन में बार-बार फेल होने से हो गए हैं निराश, प्रेमानंद महाराज से जानें सफलता के राज
Quote of the Day 1 May 2026: बार-बार मिल रही असफलता से हैं परेशान? प्रेमानंद जी महाराज से जानें कैसे नाम जप, सेवा और शरणागति से आप अपने जीवन की बाधाओं को दूर कर सफलता पा सकते हैं।
Aaj Ka Suvichar 1 May 2026: हर व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वो खुद को सफल बनाकर मजबूत कर ले, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। इसके लिए लोग दिन-रात मेहनत भी करते हैं। हालांकि, काफी मेहनत के बाद भी कुछ लोगों को केवल निराशा हाथ लगती है। कड़ी मेहनत और कई प्रयास के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है, तो मन में निराशा, क्रोध और हीन भावना घर कर लेती है। वृंदावन के मशहुर संत प्रेमानंद जी महाराज सफलता-असफलता को लेकर कई तरह की बातें बताई हैं। जीवन के कठिन पड़ाव में महाराज जी की सलाह बहुत मायने रखती है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, सफलता और असफलता का सीधा संबंध हमारे कर्मों और हमारी आंतरिक शुद्धि से है।
पहले का किया और वर्तमान पाप है सबसे बड़ा कारण
प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि आप बार-बार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी विफल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके मार्ग में आपके 'पाप' बाधा बन रहे हैं। ये पाप दो प्रकार के हो सकते हैं -पूर्व जन्म के संचित पाप और वर्तमान जीवन के क्रियामाण पाप। महाराज जी का मानना है कि जैसे एक गंदा शीशा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता, वैसे ही पापों से मलिन बुद्धि सफलता के मार्ग को नहीं देख पाती है। जब तक इन पापों का शमन नहीं होता, तब तक सुख और शांति कोसों दूर रहती है।
पाप मुक्ति का एकमात्र मार्ग है शरणागति
महाराज जी अक्सर गीता के एक श्लोक का उद्धरण देते हैं, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं - 'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।' इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपनी चतुरता और अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाता है, तो स्वयं ईश्वर उसके समस्त पापों का नाश करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। असफलता से निराश व्यक्ति को अपनी ऊर्जा शोक मनाने में व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए।
पाप काटने की दवाई है नाम जप
जिस प्रकार एक पुरानी और गंभीर बीमारी को ठीक करने के लिए नियमित दवा की आवश्यकता होती है, वैसे ही जन्म-जन्मांतर के पापों को काटने के लिए 'नाम जप' एक अचूक औषधि है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि निरंतर 'राधा-राधा' या अपने इष्ट के नाम का जप करने से हृदय निर्मल होता है। नाम जप में वह शक्ति है, जो प्रारब्ध यानी भाग्य की कड़वाहट को कम कर सकती है। नियम और निष्ठा के साथ किया गया भजन ना केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि व्यक्ति को कार्यक्षेत्र में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है।
सफलता की छिपी चाबी है सेवा और आशीर्वाद
अध्यात्म केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है, बल्कि यह आचरण की शुचिता है। महाराज जी के अनुसार, माता-पिता की सेवा, घर के बुजुर्गों के पैर दबाना और उनकी आज्ञा का पालन करना सफलता के द्वार खोलता है। वे कहते हैं कि 'सेवा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता है।' जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, पशु-पक्षियों को दाना-पानी देते हैं या दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हैं, तो उनसे मिलने वाली 'दुआएं' आपके जीवन की बाधाओं को हटा देती हैं। बड़ों का अपमान और मनमानी करने वाला व्यक्ति कभी भी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है।
जीवन शैली में सुधार और संकल्प
यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो महाराज जी कुछ कठोर नियमों के पालन की सलाह देते हैं:
1. व्यसन मुक्ति: किसी भी प्रकार का नशा बुद्धि को भ्रष्ट करता है और सफलता को रोकता है।
2. नारी शक्ति का सम्मान: महिलाओं का आदर करना साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा प्राप्त करने जैसा है।
3. परोपकार: केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है।
प्रेमानंद महाराज जी का संदेश साफ है - असफलता अंत नहीं, बल्कि सुधार का एक संकेत है। अपने आचरण को सुधारें, प्रभु के नाम का आश्रय लें और कर्म करते रहें। जब आपके पापों का बोझ कम होगा और पुण्य का उदय होगा, तो सफलता खुद ही आपके कदम चूमेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष