Quote of the Day: विदुर नीति के अनुसार भगवान समेत इन 5 लोगों की जरूर करें पूजा, मिलेगी सफलता और बढ़ जाएगी यश-कीर्ति
विदुर नीति के अनुसार देव, पितर, मनुष्य, भिक्षु और अतिथि - इन 5 की सम्मान करने से व्यक्ति को सफलता, सम्मान और यश-कीर्ति प्राप्त होती है। जानें महाभारत की यह महत्वपूर्ण नीति।
1 जून 2026 की शाम का सुविचार हमें यह याद दिला रहा है कि सच्ची पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि उन रिश्तों और कर्तव्यों में है जो हमें महान बनाते हैं। आज शाम को खुद से वादा करें कि आप केवल देवताओं की नहीं, बल्कि उन पांचों की पूजा करेंगे जिनका उल्लेख विदुर नीति में है, क्योंकि सम्मान और यश इन्हीं से मिलता है।
महात्मा विदुर महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ नीतिशास्त्री थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिए, वे आज भी सफल और सम्मानजनक जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। विदुर नीति में उन्होंने बताया है कि इस संसार में यश और कीर्ति पाने के लिए पांच विशेष पूजाओं का महत्व है।
विदुर नीति का श्लोक:
पंचैव पूजयेत् इह लोके, यश: प्राप्नोति केवलम् ।
देवान् पितृन् मनुष्यांश्च, भिक्षून अतिथि पंचमान् ।।
अर्थ: इस संसार में इन पांच की पूजा करनी चाहिए - देवता, पितर, मनुष्य, संत-महात्मा और अतिथि। जो व्यक्ति इन पांचों का सम्मान करता है, वह केवल यश ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करता है।
विदुर जी कहते हैं कि इन पांचों का आदर करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं पड़ता। उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इन पांचों का महत्व और उन्हें कैसे सम्मान दें।
1. भगवान का सम्मान
सबसे पहले देवताओं की पूजा करनी चाहिए। रोज सुबह-शाम थोड़ी देर भी भगवान को याद करना, दीपक जलाना या प्रार्थना करना बहुत शुभ माना गया है। विदुर नीति कहती है कि जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, उसे कभी हार नहीं होती। देव पूजा से मन शांत रहता है और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है।
2. पितरों का सम्मान
पितर यानी हमारे पूर्वज। तर्पण, श्राद्ध या बस उन्हें याद करके उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करना उनका सम्मान है। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाता है, उसकी संतान कभी सुखी नहीं रहती। पितरों का सम्मान करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद मिलता है।
3. मानवता का सम्मान
विदुर नीति में मानवता शब्द से तात्पर्य है गरीब, जरूरतमंद और सामान्य इंसान। दूसरों की मदद करना, किसी की तकलीफ दूर करना और मानवता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं।
4. संत-महात्माओं का सम्मान
संत, साधु और ज्ञानी पुरुषों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें भोजन कराना, उनका आशीर्वाद लेना या उनकी बातों को सुनना बहुत शुभ है। विदुर कहते हैं कि संतों की कृपा से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और नया मार्ग खुलता है।
5. अतिथि का सम्मान
अतिथि देवो भवः - अतिथि भगवान का रूप होता है। बिना बुलाए आए मेहमान का आदर-सत्कार करना चाहिए। विदुर नीति में अतिथि को पांचवें स्थान पर रखा गया है। जो व्यक्ति अतिथि का सम्मान करता है, उसे अप्रत्याशित सफलता और यश मिलता है।
इन 5 का सम्मान करने से क्या लाभ?
विदुर नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि इन पांचों लोगों का सम्मान करने वाला व्यक्ति इस लोक में केवल यश ही प्राप्त करता है। इनके माध्यम से व्यक्ति ना सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठता है बल्कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर भी सम्मान पाता है। आज के समय में भी ये सिद्धांत उतने ही प्रासंगिक हैं।
महात्मा विदुर की यह नीति हमें सिखाती है कि सच्चा यश और सफलता बाहरी चमक में नहीं, बल्कि देव, पितर, मनुष्य, भिक्षु और अतिथि के सम्मान में छिपी है। इन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं बल्कि समाज में भी अमर कीर्ति छोड़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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