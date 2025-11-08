सिंह राशिफल 8 नवंबर: किसी को प्रपोज करने में आज ना करें जल्दबाजी, आज बनने वाले हैं धन लाभ के योग

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 8 November 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की होती है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानिए कि आज यानी 8 नवंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Singh Rashifal 8 November 2025, Leo Horoscope Today: आज सिंह राशि वाले अपने पाटर्नर के प्रति प्यार जताते रहें। रिश्ते में हमेशा ईमानदार रहेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। आज सिंह राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ सही दिशा में आगे बढ़ने वाली है। मनी और हेल्थ के मामले में भी दिन सही होगा। किसी इन्वेस्टमेंट से पहले सोच-विचार कर लें। बाकी नीचे विस्तार से जाने कि सिंह राशि वालों के लिए आज यामी 8 नवंबर का दिन कैसा होगा?

सिंह राशि लव लाइफ आज सिंह राशि के लोग रिश्ते में एक्साइटमेंट को बरकरार रखें। पार्टनर को खुश करने के लिए आपको आज कई मौके मिलने वाले हैं। सिंगल लोगों को आज किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ सकती हैं, हालांकि प्रपोज करने में जल्दबाजी ना करें। इसके लिए अभी 1-2 दिन का समय जरूर लें। आज कुछ लोग रोमांटिक डिनर की प्लानिंग कर सकते हैं। रिश्ते में खुलकर बातचीत करना जरूरी है। शादीशुदा लोग ऑफिस रोमांस से बचें क्योंकि इससे दिक्कतें आ सकती हैं।

सिंह राशि करियर राशिफल आज सिंह राशि वाले जातक मीटिंग के दौरान अपनी बात को खुलकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहें। इस दौरान आपकी दी गई राय को कई लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। इस वजह से आगे चलकर आपको अच्छी पोजीशन मिलने का मौका भी बन सकता है। आज किसी के साथ बेवजह में कोई झगड़ा ना करें। टीममेट्स के साथ अच्छे से रहें। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, मीडिया, एडवरटाइजिंग, ऐनिमेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज फायदा होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन शुभ होगा।

सिंह राशि आर्थिक राशिफल आज सिंह राशि वालों को धन लाभ होने वाला है। इस वजह से लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव बदलाव भी दिख सकता है। अगर गाड़ी लेनी है तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा शुभ होगा। आज कुछ लीगल मामले उभरकर सामने आएंगे, जिसमें खर्चा हो सकता है। आज के दिन पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझेगा। इसमें कोई पुराना दोस्त इन्वॉल्व रहेगा। आज के दिन सिंह राशि वाले किसी चैरिटी वगैरह को डोनेशन करने का मन बना सकते हैं।

सिंह राशि हेल्थ राशिफल आज आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखिए। ऐसा कर लेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ही सही हो जाएगी। मेडिटेशन या फिर योग करें क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जंक फूड से दूर रहें। खाने में प्रोटीन, विटामिन और हरी सब्जियां खाएं। आज के दिन सिंह राशि के लोग टू-व्हीलर चलाते वक्त सावधान रहें। न कर सकते हैं।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक