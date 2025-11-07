Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 7 नवंबर: सिंह राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन लाभ के योग, पार्टनर पर ना थोपें अपनी बात

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 7 November 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है, जोकि कन्या राशि से पहले आता है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि सिंह होती है। नीचे जानें कि आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Fri, 7 Nov 2025 06:17 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Singh Rashifal 7 November 2025, Leo Horoscope Today: आज रिश्ते में चल रही दिक्कतों को समझदारी से संभालने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर डिप्लोमैटिक भी हो सकते हैं। पार्टनर के लिए समय निकालें। ऑफिस में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। पैसों के मामले में दिन अच्छा जाएगा। पुराना कोई बकाया आज निपट जाएगा। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।

सिंह लव लाइफ

आज रिश्ते में आज सच्चे और ईमानदार रहेंगे। पार्टनर आपसे खुश रहेगा। अगर कोई पुरानी लड़ाई सुलझानी है तो आज कर सकते हैं। अपनी बातों को पार्टनर पर थोपने की कोशिश ना करें। बैठकर आराम से बातचीत करें। इससे रिश्ता मजबूत बनेगा। कुछ लोग आज पार्टनर के साथ छोटी सी ट्रिप प्लान करेंगे। सिंह राशि वाले जो जातक सिंगल हैं, वो आज शाम को किसी नए शख्स से मिल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आज पार्टनर से अगर बहस हो तो पैरेंट्स को बीच में ना लेकर आएं।

सिंह करियर राशिफल

आज ऑफिस में अपना बेस्ट दें। आज आपका एटीट्यूड टीम में अहम रोल प्ले करेगा। जो लोग आज इंटरव्यू देने वाले हैं, उन्हें आज गुड न्यूज मिल सकती है।कलाकार, डांसर, राइटर, म्यूजिशियन को आज अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज सफलता मिलेगी तो वहीं स्टूडेंट्स आज के दिन पढ़ाई में ज्यादा मन लगाएं।

सिंह आर्थिक राशिफल

आज सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि आज के दिन बिना सोचे-समझे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले चीजों को अच्छे से जांच लें। रियल एस्टेट में आज फायदा नहीं होगा। पैसों के मामले में भाई-बहन की मदद करनी पड़ सकती है। ट्रेडर्स आज नए डील क्रैक कर सकते हैं, जिससे मनी फ्लो बेहतर होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल

जो लोग हार्ट की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, वो लोग आज थोड़ा सावधान रहें। जंक फूड ना खाएं। पौष्टिक भोजन करें। महिला जातकों को आज पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या होगी। डायबिटीज और बीपी के मरीज भी आज अपना ध्यान थोड़ा ज्यादा रखें। घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी बरतने के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

