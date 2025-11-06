Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka singh rashifal today leo horoscope 6 november 2025 future predictions in hindi
सिंह राशिफल 6 नवंबर: शादीशुदा लोग ऑफिस में ना करें रोमांस, इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन है शुभ

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 6 November 2025: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। आज 6 नवंबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा? नीचे जानें विस्तार से…

Thu, 6 Nov 2025 06:04 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Singh Rashifal 6 November 2025, Leo Horoscope Today: आज सिंह राशि वाले जातक अपने पार्टनर की पसंद का ध्यान रखें। अपनी फीलिंग्स को उनके साथ खुलकर शेयर करें। पैसों के मामले में थोड़ा समझदारी से ही प्लान बनाएं। ऑफिस में आज थोड़ा रिस्क जरूर लें क्योंकि इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आज सेहत भी अच्छे रहने वाली है। नीचे जानें कि सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है?

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि वालों की लवलाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ सारा समय अच्छे से ही बीतेगा। हो सकता है कि आज आप उन्हें अपने पैरेंट्स से भी मिलवाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान मर्यादा बनी रहे। जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा ना कहें जो किसी को भी बुरा लग जाए। जिन लोगों की शादी हो चुकी है, वो लोग ऑफिस रोमांस से दूर ही रहें। जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी लाइफ में किसी नए शख्स के आने के संकेत हैं।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में ईमानदारी और मेहनत से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पिछले कुछ समय से जो काम अटक रहे थे, वो आज फाइनली पूरे होंगे। आपको अपनी क्रिएटिविटी के चलते क्लाइंट से तारीफ भी मिलने वाली है। जो लोग किसी टीम को लीड कर रहे हैं, वो आज ईगो से दूर ही रहें। कम्यूनिकेशन से जुड़े हर एक मामले में आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सीनियर से कोई बात या सलाह लेनी है तो खुलकर करें। अगर आपका कोई विदेशी प्रोजेक्ट है तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए परेशान थे, उन्हें आज अच्छी न्यूज मिल सकती है।

सिंह आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज सिंह राशि पर किस्मत तो मेहरबान ही रहने वाली है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आज फायदा होगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना है तो आज का दिन अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिन शुभ है। कुछ लोगों के लिए ज्वेलरी खरीदने के भी योग बनेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना है। कुछ महिला जातकों को आज ऑफिस सेलिब्रेशन में खर्चा करना होगा।

सिंह हेल्थ राशिफल

सिंह राशि वाले आज पूरे दिन शांत रहने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपको अंदर से काफी मजबूती फील होगी। डाइट पर कंट्रोल बनाए रखें। फल और सब्जी ज्यादा खाएं। प्रेग्नेंट महिलाएं अपना खूब ख्याल रखें। शराब या किसी भी नशे वाली चीज से दूर ही रहें। ड्राइविंग के वक्त ध्यान रखें, आज छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो सकता है।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

लेखक के बारे में

गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
