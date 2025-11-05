Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka singh rashifal today leo horoscope 5 november 2025 future predictions in hindi
सिंह राशिफल 5 नवंबर: आज काम आने वाली है जूनियर की सलाह, बड़ी रकम उधार देने से बचें

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 5 November 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानिए आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा?

Wed, 5 Nov 2025 06:18 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Aaj ka Singh Rashifal 5 November 2025, Leo Horoscope Today: आपकी दमदार एनर्जी आज सभी का ध्यान अपनी ओर खीचेंगी। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा। साथ ही छोटी सी बात भी आज आपको नए मौके दिलवा सकती है। क्लैरिटी के साथ कदम आगे बढ़ाए। किए गए वादों को निभाएं। काम में अपनी क्रिएटिव सोच का इस्तेमाल करें। जानिए आज का दिन लव, करियर, आर्थिक और सेहत के लिहाज से आपके लिए कैसा होगा?

सिंह लव राशिफल

आज पार्टनर आपके प्रति आकर्षित होगा। उन्हें आपकी हर एक छोटी-छोटी केयर पसंद आएगी। आपकी तारीफ उन्हें अच्छी लगेगी। अगर आप सिंगल हैं तो एक प्यारी से स्माइल के साथ अच्छी बातचीत हो सकती है। ड्रामे से बचें। साफ और सिंपली तरीके से बात करें। सामने वाले की बात को ध्यान से जरूर सुनें। साथ ही स्पेस का सम्मान करें। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग छोटी सी वॉक पर जा सकते हैं या फिर साथ में चाय पी सकते हैं। इससे रिश्ते में शांति रहेगी और एक-दूसरे के लिए धीरे-धीरे भरोसा बढ़ेगा।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में आपकी मेहनत से खूब फायदा होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य बना लें। आज किसी जूनियर की सलाह काम आने वाली है। लोगों को खुलकर सुनें। किसी लंबी बहसबाजी में अपना समय ना जाया करें। फाइलों को और बाकी जरूरी चीजों को क्लियर कर लें। अगर जरूरत हो सीनियर की मदद जरूर लें। काम की एक लिस्ट बनाकर उसकी डेडलाइन तय करेंगे तो चीजें आसान होंगी। टीम की हर एक छोटी जीत को भी महत्व दें।

सिंह आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज स्थिरता रहने वाली है। आपको बस सावधानी से हर फैसले को लेने की जरूरत है। महीने के बिल और खर्चों को आज ही चेक कर लें। किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचिए। जो चीजें भविष्य में काम आने वाली हो, सिर्फ उन्हें ही खरीदें। आज कोई छोटी सी बचत या फायदा मन को हल्का करेगा। पैसे से जुड़ी कोई प्लानिंग है तो परिवार से बातचीत करेंगे तो फायदेमंद साबित होगा। खर्चे में सुधार करें। बिल को संभालकर रखें।

सिंह सेहत राशिफल

आज सिंह राशि के जातकों की एनर्जी अच्छी रहने वाली है। एक्टिविटी के साथ ही आराम भी जरूरी है। दोनों का बैलेंस बनाकर रखें। दिन की शुरुआत लाइट योग से करिए। स्ट्रेचिंग करने से भी लाभ मिलेगा। सात्विक भोजन करें। पानी पर्याप्त मात्रा में लें। स्क्रीन टाइमिंग कम करें ताकि नींद प्रभावित ना हो। छोटे-छोटे बदलाव से एनर्जी अच्छी होगी। साथ ही मन भी खुश रहेगा। जरूरत पड़ने पर पांच मिनट गहरी सांस लें।

सिंह राशि के गुण

ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
