सिंह राशिफल 4 नवंबर: सिंगल लोग आज कर लें ये काम, बिना प्लान के ना करें कोई बड़ा खर्चा

सिंह राशिफल 4 नवंबर: सिंगल लोग आज कर लें ये काम, बिना प्लान के ना करें कोई बड़ा खर्चा

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 4 November 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है। जिन व्यक्तियों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज यानी 4 नवंबर का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Tue, 4 Nov 2025 06:16 AM
Aaj ka Singh Rashifal 4 November 2025, Leo Horoscope Today: आज क्लैरिटी से फैसलें लेंगे और अच्छा बोलेंगे तो आपके लिए अच्छे मौके आ सकते हैं। हिम्मत के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएं। आप अपने आत्मविश्वास से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगे। मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। हल्का-फुल्का मजाक करेंगे तो आसपास का माहौल अच्छा होगा।

सिंह लव राशिफल

आज क्लैरिटी से बात करेंगे तो रिश्ते बेहतर ही होंगे। पार्टनर की खुलकर तारीफ करें। उनकी बातों को ध्यान से सुनें। कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर लें। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा ग्रुप ज्वॉइन कर लें, जहां पर आप जा सकें। अपनी तारीफ खुद ना ही करें तो अच्छा होगा। अपने काम से लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाएं। वादों को पूरा करें। छोटे-छोटे जेस्चर से रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस में आज एक प्लान बनाकर ही दिन की शुरुआत करें। मीटिंग में आराम से बात करें। जहां हो पाएं वहां पर अपने सुझाव भी दें। काम को छोटे-छोटे हिस्से में बांट लेंगे तो फायदा होगा। एक काम को खत्म करके ही दूसरे की शुरुआत करें। अगर किसी भी तरह की रुकावट आए या फिर दिक्कत हो तो किसी एक्सपीरियंस या भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लें। छोटे-छोटे रिमांइडर बना लें, इससे काम में फोकस बना रहेगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। किसी सलाह के चलते आपको नए मौके भी मिल सकते हैं।

सिंह आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में आज सिंह राशि वाले छोटे-छोटे लक्ष्यों पर ही ध्यान दें। पूरे महीने का खर्च नोट कर लीजिए और फिर ये देखिए कि कहांं-कहां पर बचत कर सकते हैं। बिना किसी प्लान के कोई बड़ा खर्चा ना करें। बचत को बढ़ाने के और भी कई विकल्प देखें। कोई बड़ा फैसला लेना है तो किसी समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति की ही सलाह लें। छोटे लक्ष्य तय करके आगे बढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

आज हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग और छोटी सी वॉक से शरीर को अच्छा महसूस होगा। खाने में आप सब्जी, अनाज और फल ज्यादा लें। इससे एनर्जी बरकरार रहेगी। पानी खूब पिएं। नींद अच्छी लें। इसके लिए रात में सोते वक्त माहौल को थोड़ा शांत ही रखें। तनाव बढ़ने पर पांच बार गहरी सांस लें। इससे मन शांत रहेगा। शरीर पर ज्यादा प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है। इन छोटी-छोटी आदतों से मन भी शांत और खुश रहेगा।

सिंह राशि के गुण

ताकत: दानी, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंडी, शानोशौकत पसंद, लापरवाह, खुद से ज़्यादा खुश होने वाले

प्रतीक चिन्ह: सिंह

तत्त्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़

स्वामी ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

प्राकृतिक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छा मेल: सिंह, कुंभ

औसत मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम मेल: वृषभ, वृश्चिक

