सिंह राशिफल 31 अक्टूबर: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें शादीशुदा पुरुष, इन लोगों को मिलेगा विदेश में काम करने का मौका

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 31 October 2025: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है और जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानें आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Aaj ka Singh Rashifal 31 October 2025, Leo Horoscope Today: सिंह राशि वाले आज रिश्ते को थोड़ा समय दें। ऑफिस में कुछ दिक्कतें आएंगी और उनका आत्मविश्वास और मेहनत से जवाब दें। बस अपना बेस्ट देते रहें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आज पैसों के मामले में समझदारी दिखाने का दिन है। सोच-समझकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

सिंह लव राशिफल रिश्ते में ईगो को साइड में ही रखें। वैसे आज कुछ पुरानी बातें सामने आएंगी, जहां पर आपके ईगो के चलते चीजें खराब हुई थीं। ऐसा होने पर बात को संभाल लें ताकि चीजें खराब ना हो। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। पुरानी बातों को दोबारा ना दोहराएं। अपने पार्टनर की पसंद और भावनाओं की कद्र करना सीखिए। ऐसे में आपके और उनके बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। शादीशुदा पुरुष जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। ऐसा करने से बचें नहीं तो शादीशुदा जिंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत आ आएगी।

सिंह करियर राशिफल ऑफिस में आज नए काम मिल सकते हैं। इन्हें बिना किसी झिझक के अपनाने की कोशिश करें। आईटी और हेल्थकेयर सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश में कोई मौका मिल सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो। आज के दिन बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लोगों को थोड़ी सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। काम में ईगो को बिल्कुल भी जगह ना दें। बिजनेस से जुड़े लोगों में आज तनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि कुछ ही दिन में चीजें वापस ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी।

सिंह आर्थिक राशिफल आज सिंह राशि वालों को पैसों की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज आप किसी दोस्त या रिश्ते से जुड़े पैसों के मामले को सुलझा लेंगे। घर के रेनोवेशन, फैमिली ट्रिप की प्लानिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन अच्छा है। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी। पैसों के मामले में पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों का आज प्रमोचर्स से इन्वेस्टमेंट मिलने की संभावना है। कुछ लोग आज दान-पुण्य भी करेंगे।

सिंह सेहत राशिफल सिंह राशि के जातक आज अपनी सेहत पर ध्यान दें। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है, उन्हें आज थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। आज दांत, स्किन और हड्डियों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ महिला जातकों को आज आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर बड़े-बुजुर्ग लोगों को कोई दिक्कत हो तो आज तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आज बच्चों को खेलकूद के समय चोट लग सकती है। आज के दिन किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। कोल्ड ड्रिक्स से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जा से भरे, जोश से भरे हुए

कमजोरी: घमंडी, विलासिता के शौकीन, कभी-कभी लापरवाह और आत्मसंतुष्ट

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का भाग: दिल और रीढ़ की हड्डी

राशि स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

सिंह राशि की संगति

सबसे अच्छी जमेगी: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी जमेगी: सिंह, कुंभ

सामान्य जमेगी: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक