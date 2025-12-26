सिंह राशिफल, 26 दिसंबर 2025: सिंह राशि वाले कुछ बिजनेसमैन आज लकी, पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashifal : सिंह राशि राशिचक्र की छठी राशि है, इसका स्वामी सूर्य है। सिंह राशि वाले कुछ बिजनेसमैन आज लकी, पैसों के मामले में किसी पर भरोसा ना करें

Leo Horoscope Today 26 December 2025 : आज सिंह राशि वालों को लवलाइफ में खुश रहना है क्या। आपकी लवलाइफ भी आज सेफ रहेगी, क्योंकि आपके पहले के सभी इश्यूज आज सुलझ जाएंगे। आपको प्रोफेशनल लाइफ में खुद को साबित करना है, तो आपको इसके लिए मौके देखने होंगे। अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें और अपने पार्टनर पर खूब प्यार बरसाएं। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी रहेगी, लेकि छोटे-मोटे इश्यूज आपको परेशान करेंगे। आज प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत अच्छी पर्फोर्मेंस देंगे।

सिंह लव राशिफल आज अपने लवर को लेकर आपको सपोर्ट करना चाहिए, फिर वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ। आज लव अफेयर में आपको पर्सनल इगो को नहीं लाना चाहिए। कोशिश करें कि आपका पार्टनर आज अच्छा फील करे। अगर शादी करना चाहते हैं, तो दोपहर के समय अपने पार्टनर को परिवार और पैरेंट्स से मिलवा सकते हैं, इसके अलावा शादी के लिए भी तारीख तय कर सकते हैं। आज लवलाइफ में थोड़ा ध्यान रखना होगा कि खासकर ईगो को फिलहाल छोड़ दें और बहस से तो आपको हर हाल में बचना है। अपने लवर को अपने दोस्त की तरह मानें और अपनी हर अच्छी और बुरी बात को शेयर करें।

सिंह करियर राशिफल आज सिंह राशि वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में घटनाओं का मिक्स रहेगा, आप एक तरफ जहां नई जिम्मेदारियां संभालेंगे, वहीं कुछ ऑफश्रोर क्लाइंटस को हैंडल करना आपके बस की बात नहीं होगी, इसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। कुछ केस में आपका इंटरफेयर आपके सुपरियर्स को भी डिस्टर्ब करेगा। इसको लेकर आपको खासतौर पर सावधान रहना होगा। कुछ बिजनेसमैन आज लकी रहेगें, क्योंकि आज उन लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप पार्टनर के साथ वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स भी आज खुश रहेंगे, क्योंकि आज उन्हें एग्जाम क्लियर करेन की खबर मिलेगी।

सिंह मनी राशिफल आज सिंह राशि वालों के सामने कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, जिससे उनकी रोज का लाइफ खराब हो सकताहै, लेकिन इनमें से सभी खराब नहीं, कुछ महिलाओं को आज पिछले निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो उनके लिए एक गुड न्यूज साबित होगी। अगर आंखे बंद करके किसी पर विश्वास करते हैं, तो संभल जाएं, किसी पर ऐसे विश्वास ना करें। खासकर अगर पैसों से जुड़ी कोई बात होतो किसी पर भरोसा ना करें, इससे आपको आने वाले दिनों मे तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी सट्टे वाले काम से दूर रहेंगे, तो अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन भी टैक्स से जुड़े मामले में परेशान हो सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल आज सिंह राशि वालों को लंग्स से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको इसके लिए सुबह के समय खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। कुछ सीनियर्स को आज छाती से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको आज हल्का बॉडी में पेन भी हो सकता है, कुछ बच्चों में आज खेलके समय चोट लग सकती है। आज जंक फूड, ऑयली चीजें ना खाएं, आप कोल ड्रिंक्स भी ना पिएं, इसकी जगह आप देसी ड्रिंक पी सकते हैं। आज आंखों औक कानों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर शराब और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेस्ट है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com