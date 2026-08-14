आज का सिंह राशिफल 15 अगस्त: केतु की वजह से होगी ये दिक्कत, दिन के बाद कर सकते हैं निवेश
Leo Horoscope Today Singh Rashifal 15 August 2026: सिंह राशि के जातक 15 अगस्त के दिन पैसों से संबंधित काम दिन के बाद ही करें। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी लेकिन केतु के चलते थोड़ी दिक्कत आ सकती है। पढ़ें आज का सिंह राशिफल।
Aaj ka Singh Rashifal Leo Horoscope Today 15 August 2026, सिंह राशिफल 1 अगस्त: सुबह का समय आपको अपनी तरफ खींचेगा। मन अपने बारे में, अपनी छवि, अपने फैसलों और अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहेगा। फिर भी केतु के कारण भीतर हल्की अनिश्चितता या अलग तरह की दूरी महसूस हो सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना ठीक नहीं होगा।
दिन बढ़ने पर ध्यान धन, परिवार, खानपान और व्यावहारिक जरूरतों की ओर शिफ्ट होगा। घर में मेहमान, अचानक मुलाकात या परिवार के साथ बैठकर कुछ तय करने जैसी स्थिति बन सकती है। आपकी बात का असर लोगों पर रहेगा, इसलिए बोलते समय ठहराव रखें। सूर्य, बुध और गुरु अभी भीतर की सोच को ज्यादा सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए हर बात खुलकर बताने से पहले थोड़ा सोच लेना बेहतर रहेगा।
मेहनत के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन सही शब्द और सही समय आपकी राह आसान कर सकते हैं। अगर किसी रिश्तेदार या परिचित से दूरी रही है, तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। बच्चों की पढ़ाई, उनकी दिनचर्या या उनके लिए किसी नई शुरुआत पर विचार भी हो सकता है।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में सुबह आप थोड़े अपने मन में रह सकते हैं, जिससे सामने वाला दूरी महसूस करे। इसलिए बिना वजह चुप्पी न बढ़ाएं। बाद के हिस्से में भावनाएं स्थिर होंगी और परिवार या साथी के साथ बैठकर बात करने का अच्छा समय बनेगा। विवाहित लोगों के लिए साथ मिलकर खर्च, भोजन, घर या भविष्य की छोटी योजना पर बात हो सकती है। प्रेम संबंध में आपकी आवाज और लहजा खास असर डालेगा। अगर कोई मतभेद रहा है, तो ताने से नहीं, सम्मान से बात करें। अविवाहित लोग किसी परिचय के जरिए रुचिकर बातचीत शुरू कर सकते हैं, पर अभी धीरे चलना बेहतर होगा।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में आपको मेहनत और धैर्य दोनों रखने होंगे। सुबह अपनी रणनीति बनाने, अधूरे काम देखने और अगले कदम तय करने के लिए अच्छी है। बाद में धन, संसाधन, टीम सहयोग या सामग्री से जुड़े काम प्रमुख हो सकते हैं। नौकरी करने वालों की बात ऊपर तक पहुंच सकती है, इसलिए तैयारी पूरी रखें। कारोबारियों को नकदी, स्टॉक, लागत और ग्राहक व्यवहार पर ध्यान देना होगा। मंगल लाभ के पक्ष को सक्रिय कर रहा है, इसलिए नेटवर्क या परिचय से मदद मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए नया सत्र, नई किताबें, कोर्स प्लान या बच्चे की पढ़ाई शुरू करवाने जैसे कामों पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में स्थिर बैठकर काम करना आज ज्यादा फल देगा।
सिंह फाइनेंस राशिफल
यह दिन संचय की सोच देता है। दोपहर के बाद बचत, निवेश या जरूरी खरीद पर बात बन सकती है, लेकिन हर विकल्प की जांच जरूरी है। अगर परिवार के साथ किसी वित्तीय योजना पर चर्चा हो, तो स्पष्ट शब्दों में शर्तें तय करें। कोई छोटा लाभ या रुका हुआ भुगतान राहत दे सकता है। फिर भी पूरा ध्यान सुरक्षित और संतुलित खर्च पर रखें। बच्चों, घर या खानपान पर खर्च संभव है। जोखिम लेकर तेज लाभ सोचने से बचें।
सिंह हेल्थ राशिफल
सुबह मन थोड़ा भारी या अलग-थलग लग सकता है, इसलिए दिन की शुरुआत धीरे करें। बाद में खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। अनियमित भोजन या बहुत मसालेदार चीजें सुस्ती बढ़ा सकती हैं। पानी पर्याप्त लें। काम के बीच गर्दन और कंधों को आराम दें। अगर थकान महसूस हो, तो थोड़ी देर चुपचाप बैठना भी फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: अपनी बात असरदार रखें, पर निर्णय से पहले मन और बजट दोनों पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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