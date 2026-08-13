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आज का सिंह राशिफल 13 अगस्त: दोपहर के बाद मंगल देंगे लाभ, केतु की चेतावनी ना करें नजरअंदाज

By Anita Baranwal
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Leo Horoscope Today Singh Rashifal 13 August 2026: सिंह राशि वालों को 13 अगस्त की सुबह मन अटका हुआ सा लगेगा। हालांकि दोपहर के बाद मंगल से लाभ मिलेगा और चीजें दिशा में आगे बढ़ेंगी। वहीं आज केतु एक ऐसा संकेत दे रहे हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है।

Aaj Ka Singh Rashifal 13 August
सिंह राशिफल 13 अगस्त

Aaj ka Singh Rashifal Leo Horoscope Today 13 August 2026, सिंह राशिफल 13 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी, भीतर झांकने वाली और खर्च या थकान का एहसास कराने वाली हो सकती है। सुबह मन अकेलापन, अधूरे काम, नींद की कमी या किसी अनकही चिंता में अटक सकता है। इसलिए शुरुआत में खुद पर दबाव कम रखें। जो काम चुपचाप निपटाने हों, वे पहले हिस्से में अच्छे रहेंगे।

दिन बढ़ने पर ऊर्जा साफ बदलेगी और आत्मविश्वास लौटेगा। आपकी मौजूदगी असरदार लगेगी। लोग आपकी बात नोटिस करेंगे और कई काम आपके संकेत से आगे बढ़ सकते हैं। केतु के कारण भीतर थोड़ी अलग तरह की सोच बनी रह सकती है, इसलिए हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं है।

मंगल लाभ और साथियों वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दोस्तों, टीम या नेटवर्क से मदद मिल सकती है। अगर सुबह तक सब कुछ भारी लग रहा हो, तो घबराएं नहीं। दोपहर के बाद गति और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। यह दिन पूरा होने का भाव दे सकता है, बशर्ते आप शुरुआत की सुस्ती को पूरे दिन की सच्चाई न मान लें।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में सुबह दूरी या चुप्पी रह सकती है। साथी को लगे कि आप मन में कुछ दबाए हुए हैं। ऐसे में बचने की बजाय खुलकर, लेकिन शांत ढंग से बात करें। बाद में जब चंद्रमा आपके स्वभाव को मजबूती देगा, तब आकर्षण और स्पष्टता दोनों बढ़ेंगे। विवाहित लोगों में सहयोग का भाव अच्छा रहेगा। जो अविवाहित हैं, उनके लिए परिचित दायरे, रिश्तेदारों या आसपास के लोगों के माध्यम से कोई बातचीत शुरू हो सकती है। इसे तुरंत फैसला मानने के बजाय सहज परिचय की तरह लें। प्रेम संबंध में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर सामने वाले की गति का सम्मान करना भी जरूरी है।

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सिंह करियर राशिफल

सुबह बैकग्राउंड में चल रहे काम, तैयारी, संशोधन, फाइल जांच या पुराने लंबित काम निपटाने के लिए ठीक है। बाद में नेतृत्व, प्रस्तुति, ग्राहक से मुलाकात, साक्षात्कार, कक्षा में प्रदर्शन या सार्वजनिक भूमिका वाले काम मजबूत रहेंगे। छात्र दोपहर के बाद बेहतर एकाग्रता महसूस कर सकते हैं। मन से पढ़ेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। कारोबार में कमाई के मौके बन सकते हैं, खासकर जब आप आत्मविश्वास के साथ लेकिन तथ्यपूर्ण ढंग से बात करें। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सराहना या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। राहु साझेदारी वाले क्षेत्र को सक्रिय रखता है, इसलिए हर प्रोफेशनल वादा साफ शर्तों पर करें। जल्दबाजी में हां न कहें।

सिंह फाइनेंस राशिफल

खर्च पर नजर रखना जरूरी है, खासकर सुबह के समय। किसी अनदेखे या टलते रहे भुगतान की याद आ सकती है। बाद में आय, प्रोत्साहन, लाभ या अच्छे सौदे की चर्चा आगे बढ़ सकती है। फिर भी पैसा आते ही खर्च बढ़ाना सही नहीं होगा। कमाई और बचत के बीच संतुलन रखें। परिवार के साथ वित्तीय प्राथमिकताओं पर खुलकर बात करें। छोटी-छोटी बचत भी इस समय मन को सुरक्षा देगी।

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सिंह हेल्थ राशिफल

नींद, आराम और मानसिक शांति पर खास ध्यान दें। सुबह सुस्ती, थकान या मूड नीचे महसूस हो सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में ऊर्जा बेहतर होगी, फिर भी अति न करें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी धूप लाभ देगी। मन की उलझन को अकेले ढोने के बजाय लिख लें या किसी भरोसेमंद से कहें। इससे हल्कापन मिलेगा।

आज की सलाह: सुबह खुद को समय दें, फिर दोपहर के बाद आत्मविश्वास से आगे बढ़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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