आज का सिंह राशिफल 1 नवंबर 2026: अष्टम शनि के बीच खर्च और जिम्मेदारियों पर रखें नजर, करियर में सोच-समझकर लें फैसले
1 नवंबर 2026 को सिंह राशि वालों को खर्च, निजी जिम्मेदारियों और मानसिक शांति पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अष्टम शनि के प्रभाव में पुराने काम और साझा जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने के बजाय उन्हें व्यवस्थित करना बेहतर रहेगा।
Aaj Ka Singh Rashifal 1 November 2026, Leo Horoscope Today: एक नवंबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि के बारहवें भाव में रहेगा। निजी समय, आराम और खर्च की सीमा पर ध्यान देना उपयोगी होगा। सामान्य से कम मिलना जुलना चाहें तो इसे अपनी कमजोरी न मानें। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि एक महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति है, जिसमें साझा जिम्मेदारियों, अधूरी प्रक्रियाओं और अनिश्चितता के बीच अपनी गति संभालनी होती है। इसका अर्थ निश्चित हानि या भय नहीं है। आज कम जरूरी काम हटाकर जरूरी जिम्मेदारियों के लिए जगह बनाएं। यदि मन में दबाव है तो भरोसेमंद व्यक्ति को स्थिति बताना सब कुछ अकेले संभालने से बेहतर हो सकता है।
सिंह राशि का करियर राशिफल
गुरु सिंह राशि के पहले भाव में है। अपनी समझ और क्षमता का उपयोग करें, लेकिन इसे हर काम आसान होने का आश्वासन न मानें। कोई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले उपलब्ध समय और सहयोग देखें। नौकरी में ऐसा अधूरा काम चुनें जिसे शांत ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। कारोबार की यात्रा प्रस्तावित हो तो उसका उद्देश्य, मिलने वाले व्यक्ति की पुष्टि और कुल खर्च पहले समझें। यात्रा को अपने आप निष्फल या लाभदायक मानना उचित नहीं होगा। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध पत्राचार और प्रस्तुतियों की दोबारा जांच उपयोगी बनाता है। विद्यार्थियों को ध्यान बंटने पर पढ़ाई छोड़ने के बजाय छोटा अभ्यास तय करना चाहिए। फोन पर पढ़ रहे हों तो अनावश्यक सूचनाएं बंद करें। समझ न आने वाला हिस्सा शिक्षक से पूछने के लिए अलग नोट कर लें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च पर निगरानी रखना आज खास उपयोगी है, मगर इससे नुकसान निश्चित नहीं हो जाता। नियमित भुगतान और वैकल्पिक खरीद अलग लिखें। किसी सदस्य के साथ साझा देनदारी हो तो अपनी जिम्मेदारी की सीमा समझें। राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में है। यह संयुक्त धुरी साझेदार की अपेक्षाओं और अपने स्वतंत्र निर्णय के बीच संतुलन मांगती है। केवल संबंध बनाए रखने के लिए आर्थिक हामी न भरें। किसी अनुबंध, सेवा या सदस्यता का नवीनीकरण हो तो उपयोग और शुल्क जांचें। निवेश की दिशा बदलने से पहले अपने उद्देश्य तथा जोखिम सहने की क्षमता देखें, खासकर तब जब निर्णय थकान या दबाव में लिया जा रहा हो।
सिंह राशि का लव राशिफल
आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है, लेकिन साथी या परिवार के सदस्य को इसका अंदाजा अपने आप नहीं लगेगा। अपनी बात सरल ढंग से कहें। यदि अकेले रहने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो यह भी बता दें कि आप संवाद से बच नहीं रहे हैं। किसी असहमति में सामने वाले की नाराजगी का कारण अनुमान से तय न करें। प्रश्न पूछना आरोप लगाने से बेहतर रहेगा। नए परिचय में अपनी पसंद छिपाकर केवल दूसरे को खुश करने की कोशिश न करें। करीबी व्यक्ति मदद की पेशकश करे तो जरूरत के अनुसार स्वीकार कर सकते हैं। हर स्थिति में मजबूत दिखाई देना रिश्ते की अनिवार्य शर्त नहीं है।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
नींद की कमी या मानसिक व्यस्तता हो तो दिन का बोझ घटाएं। भोजन में नियमितता रखें और ऐसी चीजें चुनें जो आपकी सामान्य जरूरतों के अनुकूल हों। कर्क राशि के बारहवें भाव में नीच स्थिति का मंगल ऊर्जा खर्च करने के तरीके पर संयम का संदर्भ देता है, किसी अनिष्ट की भविष्यवाणी नहीं। थके होने पर कठिन व्यायाम के बजाय हल्की गतिविधि और पर्याप्त आराम चुनें। देर तक काम करने की आदत हो तो उसे समेटने की स्पष्ट सीमा रखें। लगातार बनी शारीरिक या भावनात्मक परेशानी में योग्य विशेषज्ञ से बात करें, केवल अपने अनुमान पर निर्भर न रहें।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- तांबई लाल
क्या करें- जरूरी भुगतान और साझा जिम्मेदारियों की स्थिति लिखकर देखें। अधूरे काम में अगला संभव कदम चुनें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सहायता मांगते समय साफ बताएं कि आपको जानकारी, साथ या व्यावहारिक मदद किसमें चाहिए।
क्या न करें- थकान में बड़ा आर्थिक फैसला न लें। संवाद से पूरी तरह गायब होकर दूसरों को अनुमान लगाने पर मजबूर न करें। अधूरी प्रक्रिया को तुरंत खराब नतीजे का प्रमाण मानकर बेचैनी बढ़ाने से बचें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र