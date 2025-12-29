Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 29 दिसंबर 2025: ऑफिस पॉलिटिक्स का होंगे शिकार, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

सिंह राशिफल 29 दिसंबर 2025: ऑफिस पॉलिटिक्स का होंगे शिकार, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स का होंगे शिकार, जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का दिन

Dec 29, 2025 06:15 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
Leo Horoscope Today 29 December 2025 : सिंह राशि वालों को भूलकर भी अनुशासन में समझौत नहीं करना है। आपकी ऑफिस लाइफ क्रिएटिव रहेगी, आपको लगजरी आइटम के खर्चों को लेकर अलर्ट रहना होगा। आपको लवलाइफ में खुश रहने के लिए भी खास ध्यान रखना चाहिए, लवलाइफ में सभी खास पलों को खुलकर जिएं। आपके ऑफिस चैलेंज भी आज बहुत स्ट्रांग होकर आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि सभी को अच्छे से सोल्व करना है। आर्थिक और हेल्थ के मामले में आज आप सेफ हो।

सिंह लव राशिफल

लवअफेयर में अपने एटीट्यूड को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, इस तरह से लव रिलेशन में दिक्कत आ सकती है। आपको अच्छे तरीके से पार्टनर की बात को सुनना होगा। आपके पास ऐसा भी मौका आ सकता है जब आप अपना आपा खो सकते हैं, इससे भी लवलाइफ में दिक्कते शुरू हो सकती है। आज सिंह राशि के लोग अपने एक्स से मिल सकते हैं, एक्स से मिलकर आप दोनों के एक दूसरे के साथ फिर से रहने के चांस आज बहुत ज्यादा हाई हैं, अगर सिंगल है, तो कुछ नहीं, लेकिन शादीशुदा लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है।

सिंह करियर राशिफल

आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्लीन काम करना है, आज छोटे प्रॉडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें आपको आएंगी, सीनियर्स इससे खफा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से संभालने की जरूरत है। कुछ महिलाएं आज ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार भी हो सकती हैं। इसके अलावा सेल्स और मार्केंटिंग के लोगों का शेड्यूल बिजी रहने वाला है। आपको उन कामों पर ध्यान देना चाहिए, जो आपको दिए गए हैं, इसकी बजाय आप ऑफिस गासिप में ना पड़ें। आज आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर हे थे, क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए वो इस सम. फेल हो सकता है और आपको इसमें दोबारा काम करने की जरूरत है।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों को खास तौर पर पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। आप लोगों को कॉन्फिडेंट होकर चैरिटी के लिए पैसा देना चाहिए, इसके अलावा आप अपने किसी भाई-बहन की मदद भी कर सकते हैं, जिसे खास तौर पर अभी पैसों की जरूरत है। प्रोफेशनल लोगों को इस समय लग्जरी और घरेलु चीजों को खरीदना चाहिए। आप लोगों तो ऐसी चीजों में पैसा नहीं लगाना चाहिए, जिसमें सट्टा लगता हो? किसी अजनबी को ऑनलाइन पैसे ना दें, और ना ही लें, खासकर अगर आप कहीं बाहर गए हैं। सीनियर भी आज अपने पैसों को बच्चों में बांट देंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल

आप लोगों को ऑफिस का तनाव बाहर ही रखना चाहिए। घर में ऑफिस की टेंशन नहीं लाएंगे, तो आपकी पर्सनल बातों के लिए अच्छा होगा। कोशिश करें कि परिवार के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। इससे आप रिलेक्स फील करेंगे। महिलाओं को घर में सब्जियां ध्यान से काटनी है, किचन में आपके कट लग सकता है। बच्चों को खासतौर पर खेलते समय इधर-उधर नहीं कूदना है. इससे आपको चोट लग सकती है। कुछ बुजुर्गों को ओरल हेल्थ इश्यूज इस समय हो सकते हैं?

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
