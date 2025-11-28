सिंह राशिफल 28 नवंबर :लवलाइफ में तीसरे के इंटरफेयर से बचें, ऑफिस में इमोशंस को हावी न होने दें

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। लवलाइफ में तीसरे के इंटरफेयर से बचें, ऑफिस में इमोशंस को हावी न होने दें

Leo Horoscope Today 28 November 2025 : आपके सपनों की कोई सीमा नहीं है। सिंह राशि वालों को अपने रिश्ते के सबसे अच्छे पलों को एंजॉय करना चाहिए। इस समय लवर को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेच करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना है। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी है। लवलाइफ में कई समस्याओं के बावजूद, आप आगे बढ़ेगें। ऑफिस पर अपना बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करें। इस समय ऑफिस लाइफ में ईगो को फिलहाल छोड़ दें। आज आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से स्वस्थ हो सकते हैं। आर्थिक समस्याए आज आ सकती हैं।

सिंह लव राशिफल आपके लंबी दूरी के रिलेशनशिप में आज थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, सभी लड़ाई झगड़ों को आपस में सुलझाने पर ध्यान दें। अपने लवर की पसंद पर ध्यान दें और उनका ख्याल भी रखें, उनकी खुशी के लिए हर काम करें। इससे आप दोनों में बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। अपनी लवलाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर से बचें। सिंगल लोगों को नया प्यार पाने में सफलता मिलेगी। महिलाओं के लिए ऑफिस का रोमांस परेशानी की जड़ बन सकता है। आप माता-पिता की मंज़ूरी लेने के लिए लवलाइफ पर चर्चा करने पर भी सोच सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल आपका एटीट्यूट आपकी पर्फोर्मेंस के बारे में बोलेगा और मैनेजमेंट संतुष्ट रहेगा। आपको ऑफिस में महत्वपूर्ण सेशन के दौरान प्रोफेशनल लाइफ में स्टैंड लेना होगा। आईटी, हेल्थ सर्विस, मीडिया, बैंकिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट एरिया के प्रोफेशन को करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। यात्रा के भी योग हैं,आज किसी भी हालत में अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी न होने दें और इसके बजाय ऑफिस में अपने काम को फाइनल रूप देने में अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें।

सिंह मनी राशिफल परिवार में छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आज आपके सामने आ सकती हैं। कोई भाई-बहन संपत्ति के बंटवारे को लेकर परेशान हो सकता है। आपको इस समय पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, इसी नजरिए से संभालें। जो लोग बाहर घूमने गए हैं, उन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। किसी नई जगह निवेश करने से पहले, मार्केट के बारे में अच्छे से रिसर्च करें क्योंकि आंख बंद करके निवेश करने से इस समय बचें। इस तरह आप पैसा गंवा सकते हैं। बिजनेसमैन को विदेशी मुद्रा में पैसा मिल सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल आज कोई गंभीर हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको तंग नहीं करेगी। लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप स्किन से जुड़े इश्यूज को लेकर सावधान रहें। जिव लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को अपनी डाइट को लेकर खास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए। आपको योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपको नींद से जुड़ी दिक्कत है, तो आपको योग और मेडिटेशन से इसमें आराम मिलेगा। कुछ बच्चों को वायरल बुखार या ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, जबकि बुजुर्गों को जोड़ों में दर्द हो सकता है। दिन के दूसरे भाग में आपको दोपहिया वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए।

