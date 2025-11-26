सिंह राशिफल 26 नवंबर 2025 : आज का दिन बिजनेस में महत्वपूर्ण, नो ऑफिस में रोमांस, ऑफिस में कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।आज का दिन बिजनेस में महत्वपूर्ण, नो ऑफिस में रोमांस, ऑफिस में कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे

Leo Horoscope Today 26 November 2025: सिंह राशि वालों किसी भी चमत्कार में विश्वास नहीं करते। आज सिंह राशि वाले इस बात का ध्यान रखें कि लवअफेयर में ईगो को लेकर ना आएं। लवलाइफ में इस बात का ध्यान रखें कि प्रोफेशनल जरूरतों को पूरा करें। आपके पास जो पैसा है, उसके अच्छे से इस्तेमाल करें। आज आप प्यार में आपको प्यार भरे खुशियों के पल मिलेंगे। ऑफिस में आपकी लाइफ बिजी रहेगी, क्योंकि आपको इस समय जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। आर्थिक लाइफ में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। हेल्थ को लेकर छोटी-मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल लवलाइफ में आने वाली दिक्कतों को इस समय आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, अगर कोई इश्यू है तो तुरंत इसे ठीक करना चाहिए। आपको लवलाइफ में किसी भी हालत में कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ महिलाओं को आज नया प्यार मिल सकता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके और आपके लवर के बीच सही में कोर्डिनेशन बना रहे। आपकी लवलाइफ और आपके पैरेंट्स को आपके पैरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा। कुछ शादीशुदा लोग आज ऑफिस में रोमांस के चक्कर में पड़ सकते हैं जिससे शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल मच सकती है।

सिंह करियर राशिफल सिंह राशि वालों को इस समय प्रॉडक्टिविटी पर फोकस करना चाहिए। ऑफिस में हो सकता है कि कुछ लोग आपका विरोध करें और आपको आलोचना का समना करना पड़े। जो लोग मैनेजर की पोस्ट पर है, उन लोगों को प्रॉडक्टिविटी से जुड़े मामलों का सामना करना पड़ सकता है। आप लोगों को एडिशनल घंटे के लिए काम करना पड़ सकता है। जो लोग विदेश जाना जाते हैं, उन लोगों को आज कोई ना कोई ऑप्शन मिल सकता है। जिन स्टूडेंट्स को विदेश की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो आज रिजल्ट को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है। बिजनेसमैन इस समय फंड को लेकर इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। आज कुछ लोग जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, वो नौकरी का इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे।

सिंह मनी राशिफल इस समय सिंह राशि वालों को पैसों को बहुत सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके लिए सीरियस फाइनेंस प्लानिंग करनी होगी। पैसा आपके पास आ रहा है, लेकिन आपको खर्चों में कटौती करने में सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय बिजनेसमैन को बड़े निवेश या नए सौदे करने से पहले थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आपको घर या ऑफिस में किसी मंगलकार्य या किसी किसी उत्सव पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आज का दिन बिजनेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है।आपको पैसों से जुड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकती है, जिसका असर व्यापार विस्तार पर पड़ सकता है।

सिंह हेल्थ राशिफल आज हेल्थ के लिहाज से सिंह राशि वालों को खास एतिहात बरतनी है। क्योंकि आज छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिजनेस को अपने रुटीन का हिस्सा बनाएं और खान-पान पर आपको खास ध्यान ध्यान देना होगा। बच्चों को खेलते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हल्की-फुल्की चोट लग सकती है। अगर आप इस समय कोशिश करनी है कि धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आज इस आदत को छोड़ने का सबसे अच्छा समय है। शुगर के रोगियों को कॉम्पिलीकेशन हो सकती हैं। कुछ लोगों को पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आज सिर से ऊपर भारी सामान उठाने से बचें।