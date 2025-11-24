Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़aaj ka Singh Rashi ka Rashifal today Leo Horoscope 24 november 2025 future predictions
सिंह राशिफल 24 नवंबर 2025 : आज प्रोजेक्ट में नो समझौता, नो लोन रिस्की ऑफर, लोग आपका साथ एंजॉय करेंगे

सिंह राशिफल 24 नवंबर 2025 : आज प्रोजेक्ट में नो समझौता, नो लोन रिस्की ऑफर, लोग आपका साथ एंजॉय करेंगे

संक्षेप:

 Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। प्रोजेक्ट में नो समझौता, नो लोन रिस्की ऑफर, लोग आपका साथ एंजॉय करेंगे

Mon, 24 Nov 2025 06:42 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Leo Horoscope for Today 24 November 2025: आज सिंह राशि वालों की एनर्जी नए मौकों के लिए दरवाजे खोलेगी। आज आप जिंदादिल महसूस करेंगे। एक्ट करने के लिए तैयार रहें। आपको क्लियर प्लान शेयर करने चाहिए। आपको फीडबैक भी क्लियर देना चाहिए। सिंह राशि वालों की एनर्जी इस समय ब्राइट है। छोटे प्रोजेक्ट को आप शुरू कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस सम फ्रेंडस और साथ काम करने वाले भी आपके रिश्ते की गर्माहट को रिस्पॉन्ड करेंगे। एक छोटे से ब्रैक के बाद आपको एक बैलेंस एक्शन लेना चाहिए, जिससे सभी डिटेल्स को रिव्यू कर सकें। इस जल्दबाजी में फैसले ना लें। आपको तरक्की दिखेगी।

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि वालों का चार्म हाई रहेगा। लोग आपका साथ एंजॉय करेंगे। आपको इस समय रुचि दिखानी है। दूसरे लोगों में भी रुचि दिखाएं और जितना अधिक बोलते हैं, उससे अधिक सुनें। अगर आप सिंगल है, फ्रेडली स्माइल और हैलो बोलकर आप नए कनेक्शन बना सकते हैं, किसी शेयर इंवेट के जरिए आप लोग मिल सकते हैं। अगर आप कमेटिड हैं, तो एक इशारे के साथ या अपने पार्टनर के साथ क्वॉलिटी टाइम बिताएं, बिना किसी के बीच में आए। इस समय अगर आप दोनों को एक दूसरे से असहमति है, तो भी आपको कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

सिंह करियर राशिफल

काम में आपको क्लियर प्लान लीड करने चाहिए। एक एनर्जी और शार्ट फोकस्ड मीटिंग में आपको पेंडिंग काम करने के लिए सेटल करेगी। आपको सिंपल टाइमलाइन शेयर करनी चाहिए। इस समय आपको ब्रीफ फीडबैक इनवाइट करना चाहिए। इस समय कॉन्पलेक्स प्रोजेक्ट में आपको किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है। आज प्रैक्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करें और अपने आसानी और प्रभाव को प्रथामिकता देते हुएकाम करें। इस समय एक छोटी सी पहचान सुपरवाइजर और साथ काम करने वालों में मिलेगी। इस समय एक काम पूरा करें और कॉन्फिडेंस लाएं, कल के लिए लिस्ट बना लें।

सिंह मनी राशिफल

आर्थिक तौर पर आपको अपने प्लान सिंपल रखने हैं और तुरंत चॉइस वाले मामलों को आपको वाइड करना है। इस समय फाइनेंशियली आपको सिंपल प्लान बनाने होंगे। तअपने बिल्स को चेक करें और इनके लिए एक क्लियर बजट बनाएं। एक छोटी सेविंग आज आगे चलकर आपको कई महीनों तक का आराम देगी। अगर निवेश कर रहे हैं, तो आपको विश्वसनीय शख्स पर विश्वास करें। इस समय लोन को और रिस्की ऑफर को अवाइड करें। इस समय एक्सपेंस को छोटी नोटबुक और ऐप में ट्रैक करें। स्टडी अटेंशन और मॉडेस्ट स्टेपस के साथ आपका बैलेंस और भी मजबूत और शांत हो जाएगा। एक छोटा रिवार्ड प्लान करें।

सिंह हेल्थ राशिफल

इस समय सिंह राशि वालों की एनर्जी हाई है। आपको इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना है। बॉडी के ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करें, सुबह स्ट्रेचिंग और थोड़ी सैर से शुरुआत करें। पानी पिएं और हल्का, फ्रेश खाना खाएं, जो आपको अच्छे से एनर्जी दे सके।बिना ब्रेक के लंबे समय तक स्क्रीन के सामने न बैठें। जब आप जल्दी में हों तो शांत तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करें। अगर थकान हो, तो थोड़ा आराम करें या झपकी लें। शाम तक, कोई ऐसा हल्की-फुल्की एक्टिविटी करें जो मन को सुकून दे और संतुष्टि और आराम का अहसास दिलाए।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
