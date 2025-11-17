सिंह राशिफल 17 नवंबर 2025 : ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप से दूर रहें, लवलाइफ में आज पुरानी बातों को न कुरेंदे

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप से दूर रहें, लवलाइफ में आज पुरानी बातों को न कुरेंदे

पeo Horoscope Today 17 November 2025: आज सिंह राशि वालों के चेहरे पर मुसकान आएगी। रिलेशनशिप में आज अधिक कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। आपको करियर पर खास ध्यान देना होगा। आर्थिक प्रोज्ट को एक्स्ट्रा केयर के साथ देखना होगा। आपकी हेल्थ इस समय अच्छी है। रिलेशनशिप में आपको शांत रहना होगा। हेल्थ आपकी अच्छी है। रिलेशनशिप में आपको कूल रहना होगा इससे आप अधिकतर मामले सुलझा लेंगे। व्यावसायिक सफलता आपका साथ देगी। आर्थिक लाइफ में आपके सामने कई चैलेंज आ सकते हैं। आपको इस बारे में सावधान रहना होगा।

सिंह लव राशिफल अपने लवर पर इस समय सिंह राशि वालों को प्यार की बरसात करनी है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आप उसकी उम्मीदों पर खरे उतरें। इससे आपके रिश्ते को एक मजबूत बंधन में बांधने में मदद मिलेगी। रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने और उसे प्यार देने के बारे में सोच सकते हैं। आज पार्टनर को सरप्राइज गिफ्ट दें या फिर आप उसे किसी रोमांटिक डिनर पर ले जा सकते हैं, जहां आप उसके साथ भविष्य के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अपने लवर के साथ समय बिताते समय आपको सावधान रहना है। आज अपने अतीत की यादों को फिर से ना कुरेदें। आप एक्स लवर के साथ इश्यू क्लियर करने में सफल रहेंगे। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।

सिंह करियर राशिफल

ऑफिस के फ्लोर पर आपको हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। इस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि ईगो क्लैश, ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से भी आप दूर रहें। आईटी और हेल्थ केयर सर्विस के लोगों को विदेश में नौकरी के मौके मिल सकते हैं। वहीं आर्किटेक्टचर, लॉ, एविएशन प्रोफेशनल्स को प्रमोशन और सैलरी हाइक मिल सकती है। बिजनेस डेवलपर को भी आज नए आइडियाज सामने लाने चाहिए। जिन लोगों के इंटरव्यू होने वाले हैं, उन्हें आज ऑफर लेटर मिलने में सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी।

सिंह मनी राशिफल आज सिंह राशि वालों को आर्थिक सफलता मिलेगी। आज आपको कानूनी मामलों में बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। आप कॉन्फिडेंस से पैसा दान कर सकते हैं, या आप किसी भाई-बहन या दोस्त की भी मदद कर सकते हैं, जिन्हें पैसों की तुरंत जरूरत हो सकती है। दिन का दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए अच्छा है। कोई भाई-बहन आर्थिक मदद मांगेगा, लेकिन पैसे उधार देने से पहले आपको वेट करना होगा। व्यवसायियों को व्यापार को नए स्थानों, जैसे कि विदेश में, तक बिजनेस बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल अपने खान-पान पर ध्यान दें और इस बात का ध्यान रखें कि हेल्दी भोजन कर रहे हैं। ऑयली खाना खाने से और ऐसी चीजों को खान से बचें। आपको ओरल इश्यू हो सकते हैं। शुगर के मरीजों को छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों को ब्रीदिंग इश्यू यानी सांस लेने में समस्या वाले लोगों को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। गाड़ी चलाते समय आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, इस समय आपने स्पीड की लिमिट को भी कम रखें और हमेशा सीट बेल्ट पहने रहें। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट भी लग सकती है।