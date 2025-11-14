Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Singh Rashi ka Rashifal today Leo Horoscope 14 november 2025 future predictions
सिंह राशिफल 14 नवंबर 2025 : आज करियर में शो ऑफ ना करें, बड़ी खरीदारी ना करें, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। करियर में शो ऑफ ना करें, बड़ी खरीदारी ना करें, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं  

Fri, 14 Nov 2025 07:00 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope for Today 14th November 2025 : आपकी एनर्जी आज आपके द्वारा लिए गए प्रैक्टिकल स्टेप्स को रास्ता दिखा सकती है। इससे सफलता के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप शाइन करते हैं। क्लियर स्टेप्स इस समय उठाएं, विनम्रता से बात करें, और छोटी-छोटी जीतें सेलिब्रेट करें, ऑफिस में छोटी जीत ही आपको घर में बड़े मौकों की ओर ले जाएंगी। पॉजिटिव एनर्जी आपके उत्साह को बढ़ाती है और आपको लीड करने में मदद करती है। इसससमय शो ऑ्फ करने के बजाय आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स चुनने हैं। अगर कंफ्यूज हैं, तो किसी दोस्त से बात करें, इससे कंफ्यूजन दूर होगा और मदद के रास्ते खुल सकेंगे। समय पर ध्यान दें, एक काम जल्दी पूरा करें, और छोटी-छोटी सेविंग्स इस सप्ताह आपकी प्लानिंग को स्थिर करेंगी।

सिंह लव राशिफल

आप उन लोगों के साथ गर्मजोशी से पेश आते हैं और काइंड महसूस करते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। किसी दोस्त का दिन बनाने के लिए उनकी तारीफ करें और छोटे-छोटेसरप्राइज दें। अगर आप सिंगल हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और दूसरे व्यक्ति के शौक में आपको भी अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। कपल्स के लिए जरूरी है कि वो फिर से एक साथ रहें, इसके लिए ध्यान से सुनने और एक कम्युनिकेशन की प्लानिंग बनाएं।

सिंह करियर राशिफल

काम में आपको क्लियर स्टेप्स लेने हैं, जिसमें आपकी लीडरशिप की झलक दिखें और आप अधीर ना हों। आपको एक प्रोजेक्ट ही चुनना चाहिए जहां आपकी एनर्जी शाइन करें। अपने टीम को लोंगों को भी इस प्लान को सपोर्ट करने के लिए बुलाएं। अभी के आइडिया सिंपल रखें और अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो फीडबैक को जरूर से सुनें। गति को बनाए रखेने के लिए छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करें और डेडलाइन वासतविक बनाएं। मैनेजर आपका काम नोटिस करेगा। रिपोर्ट या शार्ट अपडेट आने वाले सप्ताह में आपको नई जिम्मेदारी की ओर ले जा सकता है।

सिंह मनी राशिफल

अगर आप सोच-समझकर प्लानिंग करेंगे तो पैसों के मामले स्थिर दिखेंगे। आवेग में आकर इस समय कुछ भी बड़ी खरीदारी ना करें। अगर खरीददारी जरूरी है ,तो पहले चेक कर लें कि आपके पास पहले से क्या है। अगर जरूरी लगे तो ही खरीदें, वरना फिलहाल अवाइड करें। महीने के लिए आपकी क्या जरूरतें हैं, इसको लेकर आपको सेविंग की एक छोटी लिस्ट बनानी है। अगर किसी बिल पर फोकस देने की जरूरत है, तो चिंता कम करने के लिए उसे आज ही निपटा लें।

सिंह हेल्थ राशिफल

जब आप एक सिंपल रुटीन फॉलो करते हैं, तो आपकी फिजिकल एनर्जी अच्छी महसूस होती है। दिमाग को शांत करने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग आपको जरूर करनी है, इसके अलावा थोड़ी देर की वॉक भी जरूर करें। हल्का, पौष्टिक भोजन करें और जब आपका शरीर सोने के लिए संकेत दे तो जरूर सोएं, इससे आप तनाव से बचे रहेंगे। काम करते समय अपने पॉश्चर का ध्यान रखें सीधा बैठें और गहरी सांस लेने के लिए कुछ देर रुकें। अगर तनाव बढ़ता है, तो संगीत सुनें या किसी दोस्त से थोड़ी बातचीत करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Singh Rashi Leo Zodiac Leo Rashifal अन्य..
