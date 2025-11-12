Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj ka Singh Rashi ka Rashifal today Leo Horoscope 12 november 2025 future predictions
सिंह राशिफल 12 नवंबर 2025 : करियर में डींगे ना मारें, पैसा जल्दबाजी में कहीं भी निवेश ना करें

सिंह राशिफल 12 नवंबर 2025 : करियर में डींगे ना मारें, पैसा जल्दबाजी में कहीं भी निवेश ना करें

संक्षेप: Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। करियर में डींगे ना मारें, पैसा जल्दबाजी में कहीं भी निवेश ना करें

Wed, 12 Nov 2025 06:23 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope for Today 12 November 2025 :आज ब्राइट कॉन्फिडेंस आपके रास्ते को रौशन करेगा। आपकी एनर्जी आज चमकेगी। घर और ऑफिस दोनों में आपको क्लियर स्टेप्स लेने चाहिए। बोल्ड बनें, लेकिन दयालु भी रहें। सोशल मूवमेंट और काम में आपका नैचुरल कॉन्फिडेंस हेल्प करेगा। आपको क्लियर बोलना है, दूसरों की मदद करें और तारीफ को स्वीकार करें। इस समय आपको डींगे नहीं मारनी है, अपने काम के जरिए अपनी वैल्यू दिखाएं। इस समय स्टडी रहें। एक शांत सोच हमेश जीतती है और सम्मान पाती है, इससे आगे बढ़ने के अच्छे चांस बनते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सिंह लव राशिफल

इस समय आपके प्यार की गर्माहट आपके प्यार को आपके करीब लाएगी। अपने शब्दों के जरिए उनमें रुचि दिखाएं, छोटे-छोटे काम के जरिए आप उनकी केयर करें। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय एक साथ हसीन पलों को जिएं, इसके लिए एक साथ अधिक से अधिक रहना का प्लान बनाएं, जैसे एक वॉक, एक साथ बाहर लंच करना। जो भी आप महसूस करते हैं, कह डालें, लेकिन उनकी बातों को भी अच्छे से सुनें। सिंगल लोगों को अच्छे दोस्त मिलेंगे। इस समय कोमल रहें और दूसरों का सम्मान करें। प्यार भी तभी बढ़ता है, जहां ईमानदारी और धैर्य होता है।

सिंह करियर राशिफल

काम में आपकी लीडरशिप वाली एनर्जी दूसरों की मदद करेंगी। अपने आइडियाज शेयर करें और दूसरों को मदद की जरूरत हो तो आप उनकी मदद करें। इस समय बड़ी चॉइस की तरफ ना भागें, फिलहाल इससे बचें। आपको पहले फैक्ट को देखना चाहिए। एक साथ काम करने वाले से फ्रेंडली बातचीत हेल्पफुल टीमवर्क में बदल सकती है। आपके बोल्ड स्टेप्स धैर्य से करेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको कोई काम बड़ा लग रहा है, तो उसे छोटे भागों में बांट लें।एक -एक करके उन्हें खत्म करें। आपको लर्निंग सीखनी चाहिए, आपकी कोशिशें, सीनियर्स के जरिए नोटिस की जाएंगी। आपको अच्छे रिवार्ड मिलेंगे।

सिंह मनी राशिफल

आज छोटे-मोटे पैसों से जुड़े लाभ स्थिर दिख रहे हैं। बिल की आपको जांच करनी चाहिए। बिना क्लियर प्लानिंग के आपको पैसा जल्दबाजी में कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि किसी भी प्रकार का लोन ना लें? कोई छोटा इनाम या बोनस इस समय आपको मिल सकता है, इसलिए आपको उसका कुछ शेयर बचाकर रखना चाहिए। अगर आप कुछ खास खरीदना चाहते हैं, तो एक दिन रुकें और फैसला करें। किसी बड़े कदम से पहले किसी ऐसे इंसान से पैसे के बारे में बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। अभी उठाए गए स्टेपस आपके भविष्य को सिक्योर करेंगे और आपके मन को शांति देंगे। सेविंग्स पर खास फोकस करें।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 12 नवंबर: तुला राशि वालों को क्लियर सोच और फेयर चांस के मौके मिलेंगे
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 12 नवंबर 2025: करियर में टीमवर्क सक्सेस देगा, बड़ी खरीदारी से बचें

सिंह हेल्थ राशिफल

अपने शरीर को सिंपल केयर से हेल्दी रखें। दिन में हल्की स्ट्रेचिंग के साथ उठें और पानी पिएं। अपनी मसल्स को एक्टिव करने के लिए थोड़ा रास्ता पैदल चलें । इस समय आपको हल्का खेल खेलना है। आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए काम करते समय छोटे-छोटे ब्रेक लें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो थोड़ा पहले सो जाएं। देर रात भारी भोजन करने से बचें। कुछ मिनटों के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में मदद करता है। अभी ऑप्शन लेने से बाद में एनर्जी मिलती है और आज ही बैलेंस बनता है।

﻿डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Zodiac Leo Rashifal Aaj Ka Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने