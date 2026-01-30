Hindustan Hindi News
Aaj ka Rashifal: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 30 जनवरी 2026 का दिन? पढ़ें आज का राशिफल

संक्षेप:

ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 जनवरी को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 30 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। 

Jan 30, 2026 05:16 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 30 जनवरी को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 30 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल। आज गुरु और चंद्रमा मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- पराक्रम सफल होगा। जो भी आपने डिजाइन किया है, जिसको आपने सोचा है- उसको कार्यरूप दें। सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये शुभ समय है। प्रेम, संतान का साथ होगा और स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होगा। हरी वस्तु का दान करना और शुभ होगा।

वृषभ राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। वाणी प्रधान कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार भी बहुत अच्छा होगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- सौम्यता के प्रतिक बनेंगे। समाज में सराहे जाएंगे। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जिस चीज की जरुरत होगी उसकी उपलब्धता होगी। प्रेम, संतान पर थोड़ा ध्यान रखिए। व्यापार आपका ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य से थोड़ा सा आप डाउन महसूस करेंगे। सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय इत्यादि रहेगा। प्रेम, संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा और व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। शुभ कार्यों में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। पीली वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शुभ दिन है। प्रेम, संतान का साथ होगा। व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। पिता का साथ होगा। बड़े अधिकारियों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। भाग्य साथ देगा। बस सम्मान पर ठेस न पहुंचे इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- थोड़ा बचकर पार करें। चोट-चपेट लग सकती है या किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। कोई रिस्क मत लीजिएगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान ठीक-ठाक। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु गणेश जी को अर्पित करना शुभ होगा।

धनु राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा दिख रहा है। एक शुभ और रंगीन दिन रहेगा। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। या ये कहें कि शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत ही अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- शुभता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। प्रेम में थोड़ा तू-तू, मैं-मैं से बचें। भावुक होकर कोई निर्णय न लें और किसी भी तरीके की लोगों से पंगेबाजी न करें। अभी बहुत ही सुरक्षित और बहुत सौम्यता के साथ आप आगे बढ़ें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार मध्यम। स्वास्थ्य मध्यम। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग बनेगा। घर में कुछ उत्सव हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। आय के नए-नए स्तोत्र बनेंगे। आमदनी के मामले में बहुत अच्छी स्थिति आपकी दिख रही है। हरी वस्तु का दान करना शुभ होगा।

ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
