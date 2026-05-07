Aaj ka rashifal 7 May 2026: शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा आज बहुत एनर्जेटिक, शुभ स्थिति, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का हाल

Today Horoscope 7 May 2026:आज ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं, इससे कई राशि के लिए अच्छा समय रहेगा। ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए क्या खास लाएगा।

ग्रहों की स्थिति आज कुछ ऐसी रहेगी। सूर्य और बुध मेष राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं। चंद्रमा इस समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है और काफी शुभ व ऊर्जावान माना जाता है। राहु कुंभ राशि में हैं, जबकि मंगल और शनि मीन राशि में विराजमान हैं। ग्रहों की यह स्थिति जनमानस के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे काफी शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि आपके लिए भाग्यवर्धक दिन का निर्माण हो रहा है। भाग्य के साथ से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम और संतान की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह एक शुभ समय साबित होगा। इस दिन माँ काली को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि आपके लिए परिस्थितियाँ थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। आज किसी परेशानी में पड़ने या चोट-चपेट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। हालाँकि, प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार भी सामान्य रहेगा। माँ काली की आराधना करना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि आपको जीवनसाथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमी-प्रेमिका के बीच मुलाकात की संभावना है। प्रेम, संतान और व्यापारिक दृष्टि से यह समय काफी अनुकूल रहने वाला है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी रहेगा।

कर्क राशि कर्क राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम बनी रहेगी। शत्रुओं द्वारा कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन अंततः उन पर विजय प्राप्त होगी। इस समय गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, हालांकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है। उपाय के तौर पर लाल वस्तु अपने पास रखें।

सिंह राशि सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय काफी अनुकूल है, विशेषकर पढ़ने-लिखने के कार्यों में। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेम और संतान की स्थिति मध्यम रहेगी, जबकि व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पीली वस्तु अपने पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि कन्या राशि के जातकों के लिए घर में कुछ अनबन या कलह के संकेत हैं, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान और व्यापार सभी का साथ बना रहेगा। यह एक सुखद लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण समय हो सकता है। पीली वस्तु का दान करना आपके लिए फलदायी रहेगा।

तुला राशि तुला राशि के जातक इस समय काफी पराक्रमी महसूस करेंगे और उनकी व्यापारिक स्थिति भी मजबूत होगी। स्वास्थ्य मध्यम रह सकता है, परंतु प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। मां काली को प्रणाम करना शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए धन आगमन के मार्ग खुलेंगे और वे पारिवारिक सुख का आनंद उठा पाएंगे। प्रेम, संतान और व्यापार की स्थिति अत्यंत शुभ बनी हुई है। उपाय के तौर पर पीली वस्तु अपने पास रखें।

धनु राशि जरूरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। समाज में आपकी सराहना होगी। हालांकि, प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रह सकती है, लेकिन व्यापार अच्छा रहेगा। उपाय के लिए लाल वस्तु अपने पास रखें।

मकर राशि मन चिंतित रहेगा और घबराहट व बेचैनी बनी रह सकती है। स्वास्थ्य भी थोड़ा मध्यम रहेगा; सिरदर्द और नेत्र पीड़ा की संभावना है। प्रेम और संतान की स्थिति बहुत अच्छी है और व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कुंभ राशि आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यात्रा से भरपूर लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और प्रेम, संतान व व्यापार की स्थिति भी बेहतर बनी रहेगी। उपाय के तौर पर हरी वस्तु अपने पास रखें।