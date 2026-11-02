राशिफल टुडे ( 2 नवंबर): बुध के नक्षत्र में चंद्रमा मिथुन समेत इन राशियों के लिए अत्यंत शुभ, पास आएगा पैसा
Aaj ka rashifal in hindi: आज 2 नवंबर 2026, सोमवार को कई ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव होने से कई राशियों को लाभ के संकेत हैं। जानें आज मेष से लेकर मीन राशि वालों का कैसा बीतेगा दिन?
मंगल और चंद्रमा कर्क राशि में, चंद्रमा अश्लेषा नक्षत्र के हैं और इस नक्षत्र के मालिक बुध होते हैं। यह चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन है, राशि कर्क है। शुभता की स्थिति रहेगी लेकिन थोड़ा कम शुभ क्योंकि बुध के नक्षत्र में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में जाने पर बुध अस्त होता है तो यह कॉम्बिनेशन यह एक तरीके से आप समझिये कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाएगा, परोक्ष रूप से यह थोड़ा मध्यम कहा जाएगा। गुरु और केतु सिंह राशि में, सूर्य, बुध, शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल
मेष राशि:
सीने में विकार संभव है। गृह कलह के आसार दिख रहे हैं। भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी होगी, प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि:
व्यापारिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो रही है। व्यापार के लिए अच्छा समय है। पुराने व्यापार के लिए भी और नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी अच्छा समय है। प्रेम-संतान की स्थिति भी अच्छी है और व्यापार की स्थिति भी आपकी अच्छी है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक-ठाक कहा जाएगा। काली जी को प्रणाम करना शुरू करें।
मिथुन राशि:
धन की स्थिति सुदृढ़ होगी, अपनों का साथ होगा, निवेश के लिए उपयुक्त समय मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कर्क राशि:
सौम्यता के प्रतीक बने रहेंगे। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर कही जाएगी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा, व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि:
खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, यद्यपि कि शुभ कार्यों में खर्च होगा, लेकिन प्रेम का साथ मिलेगा, संतान का साथ मिलेगा। व्यापार भी अच्छा रहेगा, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि:
आय के नए-नए मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। बहुप्रतीक्षित यात्रा करने का सहयोग भी मिलेगा। प्रेम-संतान-व्यापार अच्छा रहेगा, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
तुला राशि:
व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी, उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद मिलेगा, कानूनी रूप से आपकी जीत होगी। प्रेम-संतान मध्यम बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि:
भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा। एक शुभता से जुड़ेंगे आप, भाग्यवश काम बनेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा दिख रहा है। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि:
चोट-चपेट लग सकती है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि:
जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम का साथ होगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। एक रंगीन सा समय व्यतीत करेंगे, बड़ा आनंददायक जीवन रहेगा। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।
कुंभ राशि:
शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। प्रेम-संतान-व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
मीन राशि:
विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, प्रेम के लिए अच्छा समय। लेखकों के लिए, कवियों के लिए अच्छा समय। प्रेम-संतान अच्छा, व्यापार अच्छा, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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