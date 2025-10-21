आज का राशिफल 21 अक्टूबर 2025 : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 21 October 2025 Aaj Ka Rashifal: आज गुरु उच्च का कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में। दोपहर में चंद्रमा तुला राशि के हो जाएंगे, आज पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

21 October 2025 Aaj Ka Rashifal:: गुरु उच्च का कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में। दोपहर में चंद्रमा तुला राशि के हो जाएंगे जहां पर सूर्य, बुध, मंगल पहले से हैं। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल-

मेष राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति काफी अच्छी और व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। डिस्टर्बिंग दिन रहेगा लेकिन जीत आपकी होगी। काली जी को प्रणाम करते रहें।

मिथुन राशि- बच्चों की सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक के रखें। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी अभी रोक दें। गृह कलह के संकेत हैं। घरेलू सुख बाधित रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। स्वंय के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- धन हानि के संकेत हैं। निवेश वर्जित रहेगा। स्वास्थ्य ऊपर-नीचे रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- थोड़ा सा अवसाद ग्रस्त रहेंगे। वाद-विवाद से परहेज करें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि और स्वास्थ्य के साथ-साथ थोड़ा सा सरकारी तंत्र से भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। प्रेम, संतान बहुत अच्छा हो गया है। व्यापार बहुत अच्छा हो गया है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

मकर राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। व्यापार उतार-चढ़ाव में रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं लेकिन मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। थोड़ा ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।