Love Horoscope 20 September : मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Love Rashifal Aaj ka : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। आइए जानते हैं, 20 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा….

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 07:29 AM
Love Horoscope Rashifal Today : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार और रिश्तों का आंकलन किया जाता है। जानिए आज 20 सितंबर को किन राशि वालों के लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किनका दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

मेष राशि- धैर्य आज का सबसे बड़ी गिफ्ट है। टॉप स्पीड में काम करने की आदत हो सकती है, लेकिन प्यार को टाइम चाहिए। अगर सिंगल हैं, तो जल्दी में कोई जवाब न दें। बातचीत को ही आगे बढ़ने दें। अगर रिलेशनशिप में हैं तो छोटे-मोटे झगड़ों में तुरंत रिएक्ट न करें। एक-दूसरे को थोड़ा समय दें। बस एक मिनट रुकना भी शिष्टाचार और मेच्योरिटी दिखाता है। जल्दबाजी टेंशन बढ़ा सकती है, जबकि धैर्य से चीजें ठीक हो सकती हैं।

वृषभ राशि- आज फिजिकल अफेक्शन जरूरी है। एक हग या टच अपने आप में अलग लैंग्वेज है। अगर सिंगल हैं तो हल्का और रिस्पेक्टफुल टच आईस ब्रेक करेगा। रिलेशनशिप में, हग थोड़ी देर और लंबा रखें या पास बैठें, ध्यान भटकने न दें। बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं। छोटे स्माल रिमाइंडर्स की अहमियत है। आज प्यार हग्स के जरिए देना नेचुरल लगेगा।

मिथुन राशि- आज डिस्कशन में बातें फिक्स रहें। आईडियाज ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा टॉपिक्स पे बात भ्रम पैदा कर सकती है। सिंगल हैं तो चैटिंग में एक ही टॉपिक पर ध्यान दें। रिलेशन में, पुरानी परेशानियों को आज की बातों में न मिलाएं। जमीन पर बने रहें। पार्टनर या डेट को तब ज्यादा कनेक्शन लगेगा जब उन्हें तुम्हारे शब्दों का पीछा न करना पड़े।

कर्क राशि- आज आराम और कम्फर्ट ऑफर करें। सब कुछ ठीक करने की कोशिश न करें। सिंगल हैं तो एक-दो अच्छे शब्द असली बॉन्ड बना सकते हैं। पार्टनर आज कम्फर्ट चाहते हैं। जो वे शेयर कर रहे हैं उसे ठीक करने की जरूरत नहीं। कभी-कभी बस उनके पास बैठना ही काफी है। जो कहना है सोच-समझ कर छोटा और सटीक कहें।

सिंह राशि- आज किसी और को स्पॉटलाइट दें। आप लाइट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन टेंशन कम करने से कनेक्शन बढ़ता है। सिंगल हैं तो दूसरे को सेंटर स्टेज पर रहने दें और उनकी कहानी सुनें। रिलेशन में, पार्टनर की अचीवमेंट्स नोट करें और सराहें। स्पेस शेयर करने में भी प्यार है, हमेशा लीडर बनने की जरूरत नहीं।

कन्या राशि- आज रोमांस का मतलब पार्टनर के प्रैक्टिकल टास्क में मदद करना है। सिंगल हैं तो एक छोटा फेवर दिखाएगा कि तुम भरोसेमंद हो। रिलेशन में, जो मदद करते हो वो सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि करके दिखाओ। जो काम वे करना चाहते हैं उसे फिक्स करें। एक्शन से प्यार दिखता है। बड़े डिक्लेरेशन से ज्यादा छोटे काम मायने रखते हैं।

तुला राशि- आज कुछ कैजुअल प्लान करें। हल्का और आसान रखें। सिंगल हैं तो छोटा डे ट्रिप प्रपोज करें। रिलेशन में, प्लान्स ओवरएनालाइज न करें। कॉफ़ी लें, टहलो या कोई शो देखें। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। चिल कनेक्शन ज्यादा मायने रखते हैं। बहुत ऑप्शन न सोचें। एक चुनें और एक्ट करें।

वृश्चिक राशि- आज कुछ पर्सनल शेयर करें। लाइफ का डिटेल, कहानी या पुराना मेमोरी।रिलेशन में, खुद को एक्सप्लोर करना बंधन को गहरा करता है। खुद को आमतौर पर बचाना पसंद करते हो, लेकिन ट्रस्ट तभी बढ़ता है जब जिंदगी के छोटे हिस्से साझा करें। आज पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं।

धनु राशि- आज जो कुछ भी करना है, पूरे जज्बे से करें। रिलेशनशिप में हैं तो प्रेमी के साथ रहने से भरोसा बढ़ता है। आप स्वतंत्रता पसंद करते हो, लेकिन प्यार में भरोसेमंद रहना जरूरी है। लाइफ में संतुलन बनाकर चलें।

मकर राशि- आज पार्टनर के गोल्स में सपोर्ट करें। सिंगल हैं तो किसी से उनके इरादों के बारे में पूछें। इससे पता चलता है कि आपको गहरी परवाह है। रिलेशन में, पार्टनर के प्रयास में रुचि लें और प्रोत्साहित करें। सिर्फ़ एडवाइस न दें। अक्सर आप अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देते हो, लेकिन उनका साथ देना बैलेंस दिखाता है। परफेक्ट न होने पर जज न करें। सम्मान और प्रोत्साहन ज्यादा मायने रखते हैं।

कुंभ राशि- आज कुछ रोमांचक और सिंपल शुरू करो। सिंगल है तो एक्टिविटी प्रपोज करें। सिर्फ शब्दों का एक्सचेंज नहीं। रिलेशन में, कोई छोटा प्रोजेक्ट या गेम एक साथ करें। बड़ा होने की जरूरत नहीं, साथ मिलकर कनेक्शन बनाएं। थोड़ी क्रिएटिविटी रखें, लेकिन आसान और मजेदार। मिलकर काम करना एक-दूसरे के साथ हजार बातें करने से बेहतर है।

मीन राशि- आज अपने आप को ब्रेक दें। रिलेशन में, बिना गिल्टी फील किए रिचार्ज करें। प्यार तब मजबूत होता है जब आप खुद का ख्याल भी रखते हैं। आप बहुत दे देते हो; एक्सॉशन न हो। एक कदम पीछे लें ताकि प्रेजेंट और फोकस्ड रह सको। पर्सनल स्पेस सेल्फ-रिस्पेक्ट का मामला है। क्लोजनेस और इंडिपेंडेंस का बैलेंस कनेक्शन को हेल्दी बनाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।