Aaj Ka Rashifal 19 November 2025: 4 राशियों का आज प्रेम, धन,व्यापार उत्तम, पढ़ें 12 राशियों का कैसा रहेगा आज का दिन

संक्षेप:  Horoscope today 19 November 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 नवंबर को बुधवार है। आइए जानते हैं, 19 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज 4 राशियों का आज प्रेम, धन,व्यापार उत्तम रहेगा

Wed, 19 Nov 2025 05:52 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, ज्योतिर्विद नरेंद्र उपाध्याय
ग्रहों की स्थिति: इस समय गुरु कर्क राशि में रहेंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे। शुक्र और चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। सूर्य, बुध, मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर कर रहे हैं। आज बुधवार का दिन है। आज मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है, जो कल तक रहेगी। दोनों दिन अमावस्या मनाई जा सकती है। चंद्रमा का गोचर दिन रात आज तुला राशि में होगा। 4 राशियों का आज प्रेम, धन,व्यापार उत्तम रहेगा। इस गोचर में आज चद्रमा तुला राशि से संचार करेगं। ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 नवंबर को बुधवार है। आइए जानते हैं, 19 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

राशिफल-

मेष राशि- जीवन आनंदित रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ी मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आनंदित जीवन गुजरेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। जीवनसाथी की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सुखद समय। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। कार्य विघ्न-बाधा के साथ संपन्न हो जाएगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा रहेगा। छोटी-मोटी चीजें स्वास्थ्य में परेशान कर सकती हैं। वृषभ राशि वालों को सफेद वस्तु पास रखना शुभ रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों का मन प्रसन्न रहेगा। बस मानिसक चंचलता पर नियंत्रण रखिए। बाकी स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। आपको अपने पास हरी वस्तु रखें।

कर्क राशि- आज कर्क राशि वालों के लिए भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बन रहे हैं। आज आपकी हेल्थ पहले से बेहतर रहेगी। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। आपका सुखद समय रहेगा। सफेद वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- आज सिंह राशि व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। सिंह राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। सिंह राशि वालों का भाग्य साथ देगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। आज सिंह राशि वालों को पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आज कन्या राशि वालों के लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। रुपये, पैसे की स्थिति से मजबूत होंगे। अपनों की संख्या बढ़ेगी। कौटुंबिक सुख लेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

तुला राशि- तुला राशि वालों को सौम्यता के प्रतिक बने रहेंगे। आज आप आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी, इसलिए भगवान का शुक्रिया करें। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- आज वृश्चिक राशि वालों का खर्च थोड़ा बढ़-चढ़कर रहेगा। फैशन, इत्यादि में खर्च की स्थिति थोड़ा मन को परेशान कर सकती है। बाकी प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार, आर्थिक स्थिति, सबकुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- आज व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस समय मकर राशि वालों को कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सफेद वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि-आज कुंभ राशि वालों का भाग्यवश काम बनेंगे। आज आपके कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। आपकी स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। आज आपको हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- थोड़ा बचकर पार करें। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी भी तरीके का कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
