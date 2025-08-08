Aaj Ka Rashifal : मेष, वृषभ, धनु वालों का चमकेगा भाग्य, धन में होगी बढ़ोतरी, पढ़ें 8 अगस्त का विस्तृत राशिफल

Horoscope 8 August 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 8 अगस्त को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 8 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 8 August 2025: ग्रहों की स्थिति- शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सूर्य और बुध कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)- मेष राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। सूर्य को जल दें। शुभ होगा।

वृषभ राशि- भाग्य साथ देगा। कार्यों की विघ्न-बाधा खत्म होगी। यात्रा का योग बनेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा होगा। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि- बचकर पार करिए। कोई रिस्क मत लीजिएगा। वाहन धीरे चलाइए। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। चोट-चपेट लग सकती है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी। प्रेमी, प्रेमिका की मुलाकात। जीवनसाथी का अच्छा साथ। एक शुभ संकेत दिख रहा है। नीली वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु का दान करें।

कन्या राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए सुअवसर। मानसिक स्थिति थोड़ी सी प्रॅाब्लम में रहेगी। संतान को लेकर मन चितिंत रहेगा। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं संभव है। बाकी सारी स्थिति अच्छी है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- गृह कलह के संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी संभव है। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान, व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पराक्रम रंग लाएगा। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- धन में बढ़ोतरी। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम की स्थिति अच्छी। संतान की स्थिति अच्छी। लेकिन निवेश मत करिएगा अभी। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- मन चितिंत रहेगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।