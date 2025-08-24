Aaj Ka Rashifal horoscope today 24 August 2025 future predictions aries to pisces Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला समेत ये राशि वाले रहें सावधान, उतार-चढ़ाव संभव, धन खर्च सोच-समझकर करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Aaj Ka Rashifal horoscope today 24 August 2025 future predictions aries to pisces

Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला समेत ये राशि वाले रहें सावधान, उतार-चढ़ाव संभव, धन खर्च सोच-समझकर करें

Horoscope 24 August 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 24 अगस्त को रविवार है। आइए जानते हैं, 24 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 06:03 AM
Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला समेत ये राशि वाले रहें सावधान, उतार-चढ़ाव संभव, धन खर्च सोच-समझकर करें

Aaj ka Rashifal 24 August 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। बुध, शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, चंद्रमा, केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- मानसिक अवसाद की स्थिति रहेगी। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं की स्थिति दिख रही है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। व्यापार सही रहेगा। सूर्य को जल दें।

वृषभ राशि- घर में शांतचित्त होकर चीजों को निपटाएं। आते हुए बातों की भी जाने दें। अथरवाइस बढ़ी कलह हो सकती है। भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी अभी ध्यान देकर के करें या न करें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। तांबें की वस्तु दान करें।

मिथुन राशि- व्यापारिक स्थिति मध्यम रहेगी। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। जुआ, सट्टा, लॅाटरी में पैसा न लगाएं। धन हानि के संकेत हैं। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- धड़कन तेज रहेगी। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। फिर भी स्वास्थ्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- सरकारी तंत्र से पंगेबाजी न करें। सर दर्द, नेत्र पीड़ा पर ध्यान दें। पार्टनरशिप में प्रॅाब्लम के संकेत हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

तुला राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोई बहुत बढ़ा घाटा नहीं होगा। केवल उतार-चढ़ाव बना रहेगा। मन परेशान रहेगा। यात्रा में कष्ट संभव है। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- सरकारी तंत्र से पंगेबाजी न करें। कोर्ट कचहरी में अभी किसी खराब स्थिति में आ सकते हैं। इस वजह से थोड़ा ध्यान दें। व्यापार की नई शुरुआत न करें। व्यापार थोड़ा ऊपर-नीचे रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- धर्म में अतिवादी न बनें। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। स्वास्थ्य ठीक है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। कोई रिस्क न लें। वाहन धीरे चलाएं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- स्वंय के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी पर ध्यान दें। ये सब चीजें थोड़ी मध्यम दिख रही हैं। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान मध्यम दिख रहा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

