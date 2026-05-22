राशिफल 22 मई 2026 : आज किन राशियों को होगा धन लाभ और किसे बरतनी होगी सावधानी, जानें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 22 May 2026 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 22 मई को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 22 मई का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।
Aaj ka Rashifal 22 May 2026: ग्रहों की स्थिति- मंगल स्वग्रही मेष राशि में, सूर्य और बुध वृषभ राशि में, शुक्र और गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा स्वग्रही कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र के हैं। यह मूल की तरह इसकी शांति कराई जाती है, अश्लेषा माना जाता है, 27 दिन पे यह पूजा होती है जन्म स्थान पे। तो जो भी बच्चा 22 मई 2026 को पैदा हो रहा है, वह अश्लेषा नक्षत्र में जाने का पूर्ण संकेत है। केतु सिंह राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
राशिफल 22 मई 2026: सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन
मेष राशि- बुद्धिमानी से काम लेंगे। थोड़ा कलहकारी सृष्टि का सृजन हो रहा है, फिर भी आप संयमित रहेंगे। प्रेम की स्थिति काफी अच्छी है, संतान बहुत अच्छा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से शुभ समय कहा जाएगा। स्वास्थ्य में पहले से काफी बेहतर फील कर रहे हैं आप। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
वृषभ राशि- पराक्रम और सौम्यता दोनों का साथ रहेगा। व्यवसायिक बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करेगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। प्रेम में अपनापन और नयापन फील कर रहे हैं। संतान वाले जो हैं, संतान उनकी आज्ञा का पालन कर रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से मैंने बताया बहुत अच्छा समय है और स्वास्थ्य भी पहले से काफी बेहतर है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मिथुन राशि- सौम्य हो चुके हैं और भाग्य साथ दे रहा है। प्रेम, संतान, सौम्यता, आकर्षण... सब कुछ का एक पैकेज बना हुआ है आपका। धन का आगमन होगा, कुटुंब में वृद्धि होगी और व्यवसाय पनपेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि - स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम की स्थिति अच्छी रहेगी। संतान बहुत अच्छा। व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभकारी समय। ज़रूरत के हिसाब से वस्तुएँ जीवन में उपलब्ध होंगी। जो चाहेंगे वह होगा। लाल वस्तु पास रखें।
सिंह राशि - मन चिंतित रहेगा। घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। खर्च की अधिकता होगी। कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रेम, संतान, व्यापार सब कुछ बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
कन्या राशि - धन का आगमन बढ़ेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। नए-नए मार्ग से पैसे आएँगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे और रुका हुआ धन वापस मिलेगा। यात्रा का योग बनेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि - सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलेगा। पिता का साथ होगा। राजनीतिक लाभ होगा। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान बहुत अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि - भाग्य साथ देगा। यात्रा का योग बनेगा। धार्मिक स्थल का भी यात्रा संभव है। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम, प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।
धनु राशि- बचकर पार करें, कोई भी रिस्क ना लें। थोड़ा यह समय आपके अनुकूल नहीं है। चोट-चपेट लग सकता है, वाहन धीरे चलाएं। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।
मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम है, व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।
मीन राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है, प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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