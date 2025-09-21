Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Horoscope 21 September 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 सितंबर को रविवार है। आइए जानते हैं, 21 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 21 September 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। शुक्र, चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)- मेष राशि- भावुकता में आकर कोई निर्णय लेना नुकसान कर सकता है। अभी महत्वपूर्ण निर्णय रोक के रखें। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। व्यापार आपका सही चलता रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- गृह कलह के संकेत हैं। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वंय का स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार आपका ठीक-ठाक चलता रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं हो सकती है। व्यापारिक स्थिति थोड़ी मध्यम हो सकती है। नाक, कान, गला की परेशानी होगी। एक मध्यम समय का निर्माण हो रहा है। काली जी को प्रणाम करना आपके लिए शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। निवेश करने पर इस समय धन हानि के संकेत हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अपनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जुबान पर काबू रखिए। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय सताएगा। खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। प्रेम,संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी लगभग ठीक है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि- यात्रा में कष्ट संभव है। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। समाचार के माध्यम से कुछ भ्रामक समाचार की प्राप्ति जो मन को परेशान करेगी। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- व्यवसाय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यापारिक स्थिति मध्यम। कोर्ट-कचहरी में मध्यम स्थिति। राजनीतिक रुकावटें। प्रेम, संतान मध्यम। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- यात्रा अभी टाल के रखें। मान-सम्मान पर ठेस पहुंच सकती है। धर्म में अतिवादी न बने। स्वास्थ्य ठीक-ठाक। प्रेम,संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। थोड़ा बचकर पार करें। वाहन धीरे चलाएं। कोई रिस्क न लें। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम है। व्यापार भी मध्यम है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति भी मध्यम। व्यापार लगभग ठीक है। हरी वस्तु पास रखें।