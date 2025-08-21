Aaj Ka Rashifal horoscope today 21 August 2025 future predictions aries to pisces Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, धन प्राप्ति के योग, धनु वाले न लें कोई रिस्क, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal horoscope today 21 August 2025 future predictions aries to pisces

Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, धन प्राप्ति के योग, धनु वाले न लें कोई रिस्क

Horoscope 21 August 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 अगस्त को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 21 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 05:51 AM
share Share
Follow Us on
Aaj Ka Rashifal : मेष, तुला, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ, धन प्राप्ति के योग, धनु वाले न लें कोई रिस्क

Aaj ka Rashifal 20 August 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। बुध, शुक्र और चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य और केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का प्रबल योग चल रहा है। थोड़ा सा घर में एक छोटी-मोटी कलह की संभावना है। बाकी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें अच्छी चल रही है। प्रेम, संतान बहुत अच्छा चल रहा है। व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। सूर्य को जल देना और शुभ होगा।

वृषभ राशि- पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार बहुत अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- शुभता के प्रतीक बने हुए हैं। धन आगमन हो रहा है। कुटुंब में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार भी बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- सौम्यता के प्रतीक बने हुए हैं। साकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। कर्ज की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य मध्यम है। सर दर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार भी अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार बहुत अच्छा है। यात्रा का योग बनेगा। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार बहुत अच्छा है। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- भाग्य साथ देगा। कार्यों की विघ्न बाधा खत्म होगी। यात्रा का योग बनेगा। प्रेम, संतान थोड़ा मध्यम है। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। रिस्क न लें कोई। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम,संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। धन की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सफेद वस्तु का दान करें।

मीन राशि- विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

ये भी पढ़ें:पिठोरी अमावस्या पर कालसर्प और पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें ये खास उपाय