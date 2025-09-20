Aaj Ka Rashifal horoscope today 20 September 2025 future predictions aries to pisces Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aaj Ka Rashifal horoscope today 20 September 2025 future predictions aries to pisces

Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Horoscope 20 September 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 20 सितंबर को शनिवार है। आइए जानते हैं, 20 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 20 Sep 2025 05:28 AM
share Share
Follow Us on
Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Aaj ka Rashifal 20 September 2025: ग्रहों की स्थिति- मिथुन राशि में गुरु। शुक्र, चंद्रमा, केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। विद्यार्थीगण कन्फ्यूज रहेंगे। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। तांबें की वस्तु पास रखना, साथ रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि- गृह कलह के बड़े संकेत हैं। भूमि, भवन, वाहन की खरादीरी में अड़चन का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- नए व्यापार की शुरुआत अभी न करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश अभी वर्जित रहेगा। जुबान पर काबू रखें। अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार मध्यम है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। हार्मोनल प्रॅाब्लम हो सकती है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सर दर्द, नेत्र पीड़ा बनी रहेगी। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

तुला राशि- आय में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम रहेगी। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। पैतृक संपत्ति की स्थिति मध्यम है। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग मध्यम रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

धनु राशि- भाग्य पर भरोसा करके इन दिनों कोई कार्य प्रारंभ न करें। थोड़ा रुक जाएं। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा और मान-प्रतिष्ठा पर आंच आने वाला समय है। तांबें की वस्तु पास रखें।

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। बचकर पार करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाहन धीरे चलाएं। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार मध्यम है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- स्वंय के स्वास्थ्य पर और जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। नौकरी-चाकरी की स्थिति मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। पैरों में चोट-चपेट लग सकती है। शत्रु उपद्रव करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके सामने एक नहीं चल पाएगी और स्वंय नतमस्तक होंगे। प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

ये भी पढ़ें:21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण, जानें टाइमिंग समेत खास बातें