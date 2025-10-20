Aaj Ka Rashifal : दिवाली पर चमकेगा इन राशियों का भाग्य, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा, खूब होगा धन लाभ

संक्षेप: Horoscope 20 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 20 अक्टूबर को दिवाली है। आइए जानते हैं, 20 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 20 October 2025: ग्रहों की स्थिति- उच्च का गुरु कर्क राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य, बुध और मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं। आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत-बहुत बधाई। मां लक्ष्मी की पूरी कृपा आप पर बरसे। धनवान हों। आयुष्मान हों। प्रतिष्ठित हों। सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक हर तरीके से आप परिपूर्ण हों। इस वर्ष उच्च का बृहस्पति पूरे जनमानस के लिए बहुत शुभ फल लेकर के आया है। बहुत-बहुत बधाई।

Rashifal (राशिफल)- मेष राशि- गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शीवाद मिलेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान दें और तेज पटाखों से या किसी भी तरीके से कोई रिस्क न लें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल रंग का वस्त्र पहनना आपके लिए शुभदायक होगा।

वृषभ राशि- बच्चों की तरफ से खुशहाल समाचार मिल सकता है। प्रेम में नयापन रहेगा। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। हल्का हर कलर या हल्का नीला कलर का वस्त्र या सफेद कलर का वस्त्र आपके लिए धारण करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी का शुभ योग बन रहा है। घर में कुछ शुभकृत हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। सफेद कलर पहनकर के दिवाली मनाएं। शुभ होगा।

कर्क राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार बहुत अच्छा। लाल रंग का वस्त्र पहनकर के दिवाली मनाएं। शुभ होगा।

सिंह राशि- धन आगमन होगा। कुटुंब में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी दिख रही है। पिला वस्त्र आपके लिए शुभ होगा।

कन्या राशि- शुभ समय। सुकुमारता के प्रतिक बने रहेंगे। आकर्षण के केंद्र बन रहेंगे। लक्ष्मीवान, धनवान बने रहेंगे। प्रेम, संतान, व्यापार अद्भुत। गाढ़ा नीला या हल्का नीला कलर का वस्त्र पहनकर दिवाली मनाएं। शुभ होगा।

तुला राशि- खर्च की अधिकता थोड़ा मन को परेशान करेगी। अज्ञात भय सता सकता है। क्रोध पर काबू रखें। अवसादग्रस्त न हों। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। नुकसान नहीं है। मन आसंकित रहेगा। झगड़ा, झंझट से बचना चाहिए आपको। हल्का नीला कलर या गाढ़ा नीला कलर या हल्का हरे कलर का प्रयोग करें। शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार अच्छा। थोड़ा ऊर्जा का स्तर घटा रहेगा और सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिए। बाकी अत्यंत शुभ। लाल या पीला कलर वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा।

धनु राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार। प्रेम, संतान का साथ। व्यापार बहुत अच्छा। प्रेम, संतान थोड़ा हो सकता है दिवाली में इस समय दूर रहें, लेकिन प्रेम बना रहेगा। लाल रंग का वस्त्र आपके लिए शुभ होगा।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार बहुत अच्छा। हरे रंग का वस्त्र धारण करना दिवाली में शुभ होगा।

कुंभ राशि- थोड़ा सा बचकर पार करिए। स्वास्थ्य में कोई रिस्क न लें। पटाखों से बचें। प्रेम, संतान भी थोड़ा मध्यम है। व्यापार अच्छा रहेगा। सफेद कलर या हरे कलर का वस्त्र धारण कर दिवाली मनाना शुभ होगा।