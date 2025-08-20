Aaj Ka Rashifal : मेष, मिथुन, कन्या राशि वालों के लिए दिन शुभ, कुंभ, मीन वाले रखें स्वास्थ्य का ध्यान

Horoscope 20 August 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 20 अगस्त को बुधवार है। आइए जानते हैं, 20 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Aaj ka Rashifal 20 August 2025: ग्रहों की स्थिति- चंद्रमा, शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। सायंकाल तक चंद्रमा कर्क राशि के हो जाएंगे, बुध के साथ संयोग करें। केतु और सूर्य सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)- मेष राशि- भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। थोड़ी गृह कलह के संकेत हैं। सीने में विकार संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम संतान माध्यम है, व्यापार ठीक है। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम संतान की स्थिति काफी अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- धनार्जन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, प्रेम संतान का साथ होगा, व्यापार भी अच्छा रहेगा। निवेश अभी रोक दीजिए। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- अच्छी ऊर्जा आएगी इस समय। आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रेम संतान पहले से बेहतर चल रहा है और व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु का दान करें।

सिंह राशि- चिंताकरी सृष्टि का सृजन होगा। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा बना रहेगा फिर भी पहले से बेहतर रहेगा स्वास्थ्य। प्रेम संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम संतान बहुत अच्छा। व्यापार भी बहुत अच्छा, लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। व्यापारिक के साथ-साथ सरकारी तंत्र भी साथ देगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शनि देव को प्रणाम करते रहें।

वृश्चिक राशि- महत्वपूर्ण कार्यों को सायंकाल के बाद प्लान करें। सायं काल तक थोड़ा बच कर रहें। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु का दान करें।

धनु राशि- चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। बचकर पार करें। महत्वपूर्ण कार्यों को शाम से पहले निपटा लें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। गुण, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। कार्य विघ्न बाधा के साथ संपन्न होंगे। बाकी प्रेम संतान ठीक है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।