धर्म न्यूज़
Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 19 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 19 अक्टूबर को रविवार है। आइए जानते हैं, 19 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Sun, 19 Oct 2025 05:53 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Rashifal" data-vars-anchor-text="Rashifal" data-vars-link-type="Auto" data-vars-page-type="story">Rashifal 19 October 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। केतु सिंह राशि में। शुक्र और चंद्रमा कन्या राशि में। सूर्य, बुध, मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति सुधर चुकी है। व्यापार सुधर चुका है। नौकरी-चाकरी, सरकारी तंत्र से जो लाभ है सबकुछ बहुत अच्छा हो गया है। लाल वस्तु पास रखना और काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- बच्चों की सेहत में सुधार। प्रेम में नयापन। मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा। विद्यार्थीगण थोड़ा भ्रमित न हों। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा है। सफेद वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बने हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। थोड़ा कलह से बचना चाहिए। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। प्रेम, संतान का साथ होगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- धनोपार्जन के नए मार्ग बनेंगे। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। अपनों में बढ़ोतरी होगी। धन लाभ। प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा। जुबान से फूल झडेंगे। वाणी के द्वारा किसी को भी आप अपने वश में कर लेंगे। बहुत उम्दा। सफेद वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। भाग्य साथ देगा। जरुरत के हिसाब से वस्तुएं जीवन में उपलब्ध होंगी। आपका कद बढ़ेगा। समाज में सराहे जाएंगे। भव्य। सबकुछ बहुत भव्य। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अत्यंत अच्छा। काली जी को प्रणाम करना और शुभ होगा।

तुला राशि- थोड़ी खर्च की अधिकता होगी। यद्यपि अच्छी जगह पर खर्चे, लेकिन फैशन, इत्यादि पर खर्च की अधिकता थोड़ी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है। या ये कहिए कि ऊर्जा कम महसूस करेंगे। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा है। सफेद वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र भी पैसे आएंगे। प्रेम, संतान, व्यापार, यात्रा का योग, सबकुछ शुभ है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

धनु राशि- व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पिता का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान का साथ है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। सफेद वस्तु दान करना शुभ होगा।

मकर राशि- भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अद्भुत। बहुत बढ़िया। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- परिस्थितियां थोड़ा प्रतिकूल रहेंगी। चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य प्रभावित। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मीन राशि- मीन राशि की स्थिति बहुत अच्छी। स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार अच्छा है। शुभता के प्रतिक बने हुए हैं। शुभ समय। सफेद वस्तु दान करना शुभ होगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
