Hindi Newsधर्म न्यूज़

Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Horoscope 6 September 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 18 सितंबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 18 सितंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 05:18 AM
Aaj ka Rashifal 18 September 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में, चंद्रमा स्वग्रही कर्क राशि में। शुक्र, केतु सिंह राशि में। सूर्य, बुध कन्या राशि में। मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- गृह कलह से बचें। भौतिक सुख, सुविधा में वृद्धि होगी। मां का साथ भी मिलेगा। प्रेम, संतान भी अच्छा। व्यापार भी अच्छा। हरी वस्तु का दान करें।

वृषभ राशि- व्यापारिक स्थित सुदृढ होगी। अपनों का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम,संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- धन आगमन होगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। लेकिन निवेश वर्जित रहेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- शुभ समय शुभता के प्रतीक इन दिनों हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी हो रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान अच्छा है। और व्यापार की स्थिति भी अच्छी है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कन्या राशि- व्यवसायिक सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों का साथ मिलेगा। कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। हरी वस्तु पास रखें। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। का साथ होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- तुला राशि की स्थिति अच्छी है। भाग्य साथ देगा। रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे। पिता का साथ होगा। पैतृक संपत्ति की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- यात्रा का योग बनेगा। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है। प्रेम, संतान मध्यम है, व्यापार अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम, संतान बहुत अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। लेकिन शत्रु सक्रिय रहेंगे। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित रहेगा। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक है। सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

मीन राशि- भावुकता पर काबू रखें। लिखने पढ़ने में समय व्यतीत करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय और कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए लिखने पढ़ने के लिए अच्छा। प्रेम, संतान ठीक ठाक और व्यापार भी ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

