आज का राशिफल: चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग, मेष, सिंह समेत इन राशियों को रहना होगा संभलकर, पढ़ें भविष्यफल
Aaj Ka Rashifal: चंद्रमा, शुक्र और केतु के संयोग का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। कुछ राशियों को मानसिक तनाव, रिश्तों और सेहत के मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि कुछ के लिए आय, कारोबार और निवेश के अच्छे अवसर बन सकते हैं।
Aaj Ka Rashifal, Horoscope Today 18 July 2026: ग्रहों की स्थिति- मंगल वृषभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, सूर्य और गुरु कर्क राशि में, शुक्र और चंद्रमा और केतु सिंह राशि में। चंद्रमा पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में है और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के होकर के शुक्र और केतु के साथ संयोग कर रहे हैं और राहु कुंभ राशि में बने हुए हैं। शनि मीन राशि में बने हुए हैं। जो ये चंद्रमा, शुक्र और केतु का संयोग बन रहा है, यह मानसिक स्थिति के लिए, प्रेम संबंध के लिए और हार्मोनल प्रॉब्लम के लिए थोड़ा मध्यम कहा जाएगा। व्यग्रता बढ़ेगी जनमानस में। रिलेशनशिप को लोग बहुत गलत तरीके से आंकेंगे। बच्चों की सेहत को लेकर के मन परेशान रहेगा और बच्चे भी बेचैनी में गार्जियन से थोड़ी सी ऊपर-नीचे करेंगे।
राशिफल
मेष राशि: बच्चों के सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक दें। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है। व्यापार आपका ठीक है। निवेश करने के लिए उपयुक्त समय रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।
वृषभ राशि: भूमि, भवन, वाहन की खरीदारी में परेशानी होगी। घर में बड़े कलह का संकेत है। बच के पार करिए। प्रेम संतान की स्थिति आपकी लगभग ठीक है। व्यापार भी ठीक है। निवेश के लिए भी अच्छा समय रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।
मिथुन राशि: नाक, कान, गले की परेशानी होगी। नए व्यापार की भी शुरुआत ना करें। अपनों से ना उलझें। अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम संतान मध्यम रहेगा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा, लेकिन मध्यम गति से आगे बढ़ेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कर्क राशि: जुआ, सट्टा, लॉटरी में पैसे ना लगाएं। धन हानि के संकेत हैं। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार भी ठीक-ठाक रहेगा। बजरंग बली को प्रणाम करना शुभ होगा।
सिंह राशि: घबराहट, बेचैनी बनी रहेगी। थोड़ा सा शारीरिक संतुलन गड़बड़ रहेगा, अंदर बॉडी रिएक्ट करेगी, हारमोंस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, रक्तचाप बढ़ सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। प्रेम-संतान भी मध्यम होगा, चिंताकारी सृष्टि का सृजन होगा। व्यापार फिर भी ठीक-ठाक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: सिरदर्द, नेत्र पीड़ा, अज्ञात भय सताएगा। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम के संकेत हैं, मन बेचैन रहेगा। प्रेम-संतान की स्थिति काफी अच्छी रहेगी, व्यापार भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा। निवेश अभी मत करिएगा, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
तुला राशि: आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। थोड़ी सी रुकावट के साथ धन लाभ होगा। प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा। भ्रामक समाचार की प्राप्ति होगी, निवेश भी कर सकते हैं। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: कोर्ट-कचहरी में थोड़ा बच के पार करें। राजनीतिक गलियारों में थोड़ा नाम मध्यम गति से चलेगा। पिता के साथ और स्वयं के स्वास्थ्य और साथ पे ध्यान रखिएगा। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी चलेगी, प्रेम भी लगभग ठीक-ठाक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
धनु राशि: अभी यात्रा रोक दीजिए। भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य मत करिए। अपमानित होने का भी भय रहेगा। स्वास्थ्य भी प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।
मकर राशि: परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, कोई रिस्क मत लीजिएगा। चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ रहा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: स्वयं के साथ जीवन साथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है, व्यापार शनैः-शनैः आगे बढ़ेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां परेशान करेंगी, वो भी डिस्टर्ब करेंगे। शारीरिक स्थिति भी थोड़ी मध्यम रहेगी। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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