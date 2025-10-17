Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Horoscope 17 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 17 अक्टूबर को शुक्रवार है। आइए जानते हैं, 17 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Fri, 17 Oct 2025 05:46 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
Aaj ka Rashifal 16 October 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। चंद्रमा, केतु सिंह राशि में। सूर्य और शुक्र कन्या राशि में। बुध और मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं से बचें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी रोक लें। लिखने-पढ़ने में समय व्यतीत करें लेकिन लिखने-पढ़ने में अभी कोई नई शुरुआत न करें। व्यापार अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक-ठाक है। मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- गृह कलह के बड़े संकेत हैं। घरेलू चीजों को शांत होकर निपटाएं। भौतिक सुख-संपदा की वस्तुएं खरीदने में प्रॅाब्लम होगी। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- नाक, कान, गला की परेशानी होगी। व्यावसायिक थोड़ी उथल-पुथल होगी। स्वंय के स्वास्थ्य पर और अपनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान पहले से बेहतर। व्यापार मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि- धन हानि के संकेत हैं। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

सिंह राशि- शारीरिक और मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। प्रेम, संतान की स्थिति फिर भी ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- सर दर्द, नेत्र पीड़ा, पार्टनरशिप प्रॅाब्लम, अज्ञात भय, खर्च की अधिकता। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। तांबें की वस्तु दान करें।

तुला राशि- धन के आवक मतलब नए धन के स्तोत्र और पुराने स्तोत्र में उथल-पुथल रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा लाभ होगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- सरकारी तंत्र से थोड़ा सा उतार-चढ़ाव बना रहेगा। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वंय के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। व्यावसायिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार ठीक है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- अपमानित होने का भय रहेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। यात्रा बहुत अच्छी नहीं रहेगी। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

मकर राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार ठीक रहेगा। तांबें की वस्तु दान करें। काली जी को प्रणाम करें।

कुंभ राशि- नौकरी-चाकरी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कुछ नुकसान संभव है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ पर और स्वास्थ्य पर दोनों पर ध्यान दें। प्रेम, संतान लगभग ठीक है। व्यापार सनेह-सनेह बढ़ेगा। तांबें की वस्तु दान करें।

मीन राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टर्बेंस बना रहेगा। प्रेम, संतान पर ध्यान दें। स्वास्थ्य मध्यम है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
