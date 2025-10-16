Hindustan Hindi News
Aaj ka Rashifal : सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

संक्षेप: Horoscope 16 October 2025 Aaj Ka Rashifal: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 16 अक्टूबर को गुरुवार है। आइए जानते हैं, 16 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल।

Thu, 16 Oct 2025 05:35 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aaj ka Rashifal 16 October 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। सूर्योदय के समय चंद्रमा कर्क राशि के रहेंगे सायं काल तक सिंह राशि के हो जाएंगे। केतु सिंह राशि के हैं। सूर्य और शुक्र कन्या राशि में। बुध और मंगल तुला राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

Rashifal (राशिफल)-

मेष राशि- भावनाओं पर काबू रखें। कलह से बचें। बच्चों की सेहत पर ध्यान दें। प्रेम मैं तू तू मैं मैं से बचें और विद्यार्थीगण कोई नहीं लिखने पढ़ने की शुरुआत अभी थोड़ा रोक दें एक-दो दिन। व्यापार आपका सही चलता रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा। लाल वस्तु पास रखें। सूर्य को जल दें।

वृषभ राशि- कलाकारी सृष्टि का सृजन होगा। मां के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी सायं काल से पहले निपटा लें। अदरवाइज रुकिएगा। प्रेम, संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- मिथुन राशि की स्थिति अच्छी कही जाएगी लेकिन व्यापारिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा। नाक, कान, गले की परेशानी संभव है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार मध्यम है। स्वास्थ्य मध्यम है। हरी वस्तु पास रखें।

कर्क राशि- सायं काल के बाद धनार्जन होगा लेकिन निवेश वर्जित रहेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी लेकिन वाणी पर विराम रखेंगे। बाकी प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- घबराहट बेचैनी बनी रहेगी। स्वास्थ्य प्रभावित है। प्रेम, संतान, अच्छा है। व्यापार अच्छा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि- खर्च का अधिकता मन को परेशान करेगी। सिर दर्द, नेत्र पीड़ा अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान अच्छा। व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

तुला राशि- आय में उतार चढाव बना रहेगा लेकिन नुकसान नहीं होगा। स्वास्थ्य ठीक-ठाक। यात्रा कष्टकारी लेकिन लाभप्रद। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- कोर्ट कचहरी से बचें। विवाद बढ़ सकता है। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार मध्यम है। तांबे की वस्तु पास रखें।

धनु राशि- भाग्य पर भरोसा करके कोई कार्य मत करिएगा। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यात्रा कष्टप्रद होगी। थोड़ा अपमानित होने का भय रहेगा। बाकी स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करें।

मकर राशि- परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। चोट चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान व्यापार अच्छा है। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कुंभ राशि- स्वयं के स्वास्थ्य और जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य दोनों पर ध्यान दें। नौकरी चाकरी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। प्रेमी, प्रेमिका की मुलाकात कुछ खास नहीं रहेगी। व्यापार लगभग ठीक है। तांबे की वस्तु दान करें।

मीन राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा लेकिन डिस्टरबेंस बना रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित। प्रेम, संतान मध्यम। व्यापार अच्छा है। तांबे की वस्तु दान करें।

