धनु राशिफल 19 दिसंबर: धनु राशि वालों के लिए बहस बिगाड़ सकती है काम, सेहत को लेकर बरतें सावधानी

संक्षेप:

धनु राशि का आज का राशिफल 19 दिसंबर 2025 जानिए। धनु राशि वालों के लिए प्रेम, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत क्या होंगे फायदेमंद?

Dec 18, 2025 10:41 pm IST
Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashi 19 Dec , sagittarius horoscope today in hindi : आज के दिन धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा होने वाली है। आप स्वभाव से चुनौतियों को पसंद करते हैं और यही गुण आज आपके काम आएगा। प्रेम जीवन में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा, जबकि करियर और धन के मामलों में सूझबूझ से लिए गए फैसले आपको आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा, बस थोड़ी सावधानी जरूरी है।

धनु राशि का लव राशिफल आज

आज आपके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपका व्यवहार बेहद अहम रहेगा। अपने साथी के मूड का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त समय दें। कुछ लोगों के जीवन में पुराने प्रेम संबंधों की वजह से हल्का तनाव आ सकता है, ऐसे में ईमानदारी और स्पष्ट बातचीत जरूरी है। अनावश्यक बहस से बचें और अपने पार्टनर को सहज महसूस कराने की कोशिश करें। भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने और प्रेमी को परिवार से मिलवाने के योग भी बन रहे हैं। विवाहित महिलाओं को जीवनसाथी के भाई बहनों से जुड़ी किसी बात पर परेशानी हो सकती है, जिसे आज ही शांति से सुलझाना बेहतर रहेगा।

धनु राशि का करियर राशिफल आज

कार्यक्षेत्र में आज छोटे मोटे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना ही समझदारी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने से बचें। रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन से जुड़ा अतिरिक्त काम मिल सकता है।

क्लाइंट मीटिंग में आपकी संवाद क्षमता आपको फायदा दिलाएगी। कुछ महिलाओं को प्रशंसा या वेतन वृद्धि का अवसर मिल सकता है। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं। हेल्थकेयर, फूड, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ऑटोमेशन से जुड़े कारोबारियों को आज थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल आज

आज धन आगमन के योग हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए दिन अनुकूल है। दिन के दूसरे हिस्से में किसी वित्तीय समस्या का समाधान निकल सकता है।

ट्रेडिंग या जोखिम वाले निवेश में सावधानी बरतें। परिवार के किसी कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग भी करना पड़ सकता है। कारोबारी साझेदारी के जरिए व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल हो सकते हैं।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल आज

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि कुछ महिलाओं को जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। बच्चों को वायरल फीवर या गले में खराश परेशान कर सकती है। संतुलित आहार लें और हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें। कुछ महिलाओं को त्वचा पर रैशेज हो सकते हैं। दमा से पीड़ित लोगों को हल्की सांस की परेशानी महसूस हो सकती है।

धनु राशि वालों की खासियतें

  • ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, हिम्मती, सुंदर, जिंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारा, आशावादी
  • कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़ा
  • निशान: तीरंदाज
  • तत्व: आग
  • शरीर का हिस्सा: जांघें और लिवर
  • राशि का मालिक: जुपिटर
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रत्न: पीला नीलम

धनु राशि के लिए ये राशियां हैं अनुकूल

  • लगाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
  • अच्छी अनुकूल: मिथुन, धनु
  • ठीक-ठाक अनुकूल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
  • कम अनुकूल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

