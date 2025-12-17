Hindustan Hindi News
धनु राशिफल 18 दिसंबर : धनु राशि वालों के लिए करियर और धन में मिलेंगे नए मौके, इन बातों का रखें ध्यान

संक्षेप:

Aaj Ka Rashifal Dhanu , Dhanu Rashifal 18 Dec 2025 : आज धनु राशि वालों के लिए प्रेम, करियर और आर्थिक मामलों में संतुलन जरूरी हैं। सही फैसले सफलता और मानसिक शांति दिलाएंगे।

Dec 17, 2025 09:28 pm IST
Aaj Ka Rashifal Dhanu , sagittarius horoscope 18 Dec 2025 : आज का दिन धनु राशि वालों के लिए एक खास संदेश लेकर आया है। मुस्कान के साथ आगे बढ़िए और हालात को अपने पक्ष में मोड़िए। 18 दिसंबर 2025 को ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि अगर आप भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो प्रेम, करियर और धन से जुड़े कई मामले आपके हक में सुलझ सकते हैं। दिन भर छोटे छोटे उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन सही सोच और धैर्य आपको मजबूती देंगे।

धनु लव राशिफल

आज धनु राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथी की भावनाओं को समझना बेहद जरूरी रहेगा। साथ समय बिताते वक्त कोई भी ऐसा शब्द या व्यवहार न करें, जिससे आपका प्रेमी आहत हो। अगर आप किसी को दिल की बात कहना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है और सकारात्मक जवाब मिलने की संभावना है। हालांकि, कुछ लंबी दूरी के रिश्तों में गलतफहमियां उभर सकती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए पुराने संबंधों से दोबारा संपर्क पारिवारिक जीवन में तनाव ला सकता है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं। तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप कुछ रिश्तों में परेशानी बढ़ा सकता है।

धनु करियर राशिफल

पेशेवर जीवन आज उत्पादक रहेगा। आपके काम की सराहना होगी, हालांकि कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों को कम आंकने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में संयम बनाए रखें, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कुछ कामों के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। आईटी और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों को विदेश में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। वहीं एनीमेशन, आर्किटेक्चर, कानून, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन क्षेत्र में काम करने वालों के लिए प्रमोशन या वेतन बढ़ोतरी के योग हैं। व्यवसायियों के लिए नई साझेदारियों के संकेत भी मिल रहे हैं।

धनु आर्थिक राशिफल

आज धन आगमन के योग बने हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को भुगतान से जुड़े मामलों में उलझन आ सकती है। वरिष्ठ सदस्य संपत्ति के बंटवारे को लेकर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बन सकती है। जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना है। आज सोना खरीदना शुभ माना जा सकता है, लेकिन खर्च से पहले अपनी जेब जरूर देख लें। शेयर बाजार, ट्रेडिंग और सट्टा कारोबार में निवेश का विचार कर सकते हैं, पर बिना जोखिम समझे कदम न उठाएं।

धनु स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दवाइयों में लापरवाही न करें। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या मुंह से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित और पौष्टिक भोजन लें और तले भुने खाने से दूरी बनाएं। हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी या संक्रमण दिन को प्रभावित कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताएं और ऑफिस व निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।

धनु राशि वालों की खासियतें

  • ताकत: समझदार, प्रैक्टिकल, हिम्मती, सुंदर, जिंदादिल, एनर्जेटिक, प्यारा, आशावादी
  • कमजोरी: भुलक्कड़, लापरवाह, चिड़चिड़ा
  • निशान: तीरंदाज
  • तत्व: आग
  • शरीर का हिस्सा: जांघें और लिवर
  • राशि का मालिक: जुपिटर
  • शुभ दिन: गुरुवार
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रत्न: पीला नीलम

धनु राशि के लिए ये राशियां हैं अनुकूल

  • लगाव: मेष, सिंह, तुला, कुंभ
  • अच्छी अनुकूल: मिथुन, धनु
  • ठीक-ठाक अनुकूल: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर
  • कम अनुकूल: कन्या, मीन

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
