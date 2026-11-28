आज का राशिफल: चंद्रमा के स्वगृही होने से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ, मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों का हाल
आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में विराजमान हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, चंद्रमा का स्वगृही होना घरेलू सुख, संपत्ति, स्वास्थ्य और माता से जुड़ाव के लिए शुभ माना जाता है। मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में, जबकि बुध और शुक्र तुला राशि में हैं।
Aaj Ka Rashifal Daily Horoscope 28 November 2026: चंद्रमा कर्क राशि के हो गए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। गुरु के नक्षत्र में, चंद्रमा के घर में, चंद्रमा स्वग्रही बड़ा ही शुभ है- भौतिक सुख-संपदा के लिए, घरेलू सुख के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य और मां के स्वास्थ्य के लिए, और मां से जुड़ाव के लिए। मां से जुड़ाव का मतलब मातृभूमि से जुड़ाव, अपनी ओरिजिन से जुड़ाव, आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। मंगल, गुरु और केतु सिंह राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, सूर्य वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।
आज चंद्रमा के स्वगृही होने से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ बदलाव के योग हैं? मेष से मीन तक अपनी राशि का हाल और जन्मकुंडली के अनुसार भविष्य जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
राशिफल
मेष राशि: घरेलू सुख बढ़-चढ़कर भोग करेंगे और विलासिता संबंधित वस्तुओं में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, थोड़ा गृह कलह के संकेत हो सकते हैं। प्रेम और संतान की स्थिति पहले से बेहतर होगी, साथ ही व्यापारिक स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। शिव जी का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभकारी होगा।
वृषभ राशि: पराक्रमी बने रहेंगे। नए व्यापार या व्यापारिक विस्तार के लिए यह शुभ समय होगा। आपने जो भी सोचा, समझा और डिजाइन किया है, उसे कार्य रूप दें और इम्प्लीमेंट करें, यह शुभ रहेगा। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी और प्रेम-संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम रहेगी। कुल मिलाकर प्रोफेशनल लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी और चावल, दही, चीनी इत्यादि सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ होगा।
मिथुन राशि: धनार्जन करेंगे और लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, यारों और कुटुंबों की संख्या बढ़ेगी। प्रेम-संतान का साथ बना रहेगा और व्यापार भी अच्छा (शाश्वत) रहेगा, लेकिन निवेश थोड़ा सोच-समझकर करिएगा। शिव जी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
कर्क राशि: शुभता और आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। थोड़ा मानसिक चंचलता पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इन दिनों आप मुख रोगों के शिकार हो सकते हैं। आपके द्वितीय भाव में मंगल, गुरु और केतु हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बाकी व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी, समाज में सराहे जाएंगे और आपका कद बढ़ेगा। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।
सिंह राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, स्वास्थ्य बेहतर है लेकिन सिर दर्द नेत्र पीड़ा संभव है, प्रेम संतान का साथ बना हुआ है, व्यापार भी अच्छा है, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।
कन्या राशि: आय के नवीन मार्ग बनेंगे, पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे, यात्रा का योग बनेगा, स्वास्थ्य बहुत बेहतर, प्रेम संतान, व्यापार बहुत अच्छा, धन की स्थिति आपकी सुदृढ़ होती जा रही है, हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।
तुला राशि: कोर्ट कचहरी में विजय मिलेगा, व्यापारिक सफलता मिलेगी, थोड़ा झगड़ा-झंझट का भी रहेगा बाकी प्रेम संतान व्यापार अच्छा है, काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
वृश्चिक राशि: भाग्य साथ देगा, यात्रा का योग बनेगा, और प्रेम संतान में सुधार हो जाएगा, व्यापारिक स्थिति भी अच्छी है, भाग्यवश काम बनेंगे एक अच्छी स्थिति दिख रही है, सूर्य को जल देना शुभ होगा।
धनु राशि: थोड़ा सा बचकर पार करें, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल है। स्वास्थ्य पे ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर, व्यापार भी अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
मकर राशि: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। आनंद में जीवन गुजारेंगे, प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। व्यापार भी बहुत अच्छा रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
कुंभ राशि: शत्रु थोड़े एक्टिव रहेंगे। कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे लेकिन डिस्टर्ब जरूर करेंगे। छोटी-मोटी व्याधियाँ भी थोड़ी रहेंगी। प्रेम-संतान का साथ रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।
मीन राशि: विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। लेखकों के लिए, कवियों के लिए अच्छा समय रहेगा। स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम-संतान मध्यम, व्यापार बहुत अच्छा है। शिवजी का जलाभिषेक करना शुभ होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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