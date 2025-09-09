आज का राशिफल 9 सितंबर: मेष को मानसिक अवसाद, राशियों में नेगेटिव एनर्जी का संचार, पढ़ें अपना राशिफल

Today Horoscope 9 September 2025: ग्रह-नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 9 सितंबर 2025 को मंगलवार है। आइए जानते हैं, 9 सितंबर का दिन मीन से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।

Aaj ka rashifal 9 September 2025: ग्रहों की स्थिति- गुरु मिथुन राशि में। शुक्र कर्क राशि में। सूर्य, बुध, केतु सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। चंद्रमा और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल- मेष राशि- सिर दर्द व आंखों की परेशानी। मन की परेशानी। भयग्रस्त रहेगा मन। अज्ञात भय सताएगा। प्रेम, संतान की स्थिति ठीक रहेगी। व्यापार भी ठीक रहेगा। थोड़ा सा मानसिक अवसाद रहेगा। नीली वस्तु का दान करना शुभ रहेगा।

वृषभ राशि- आय में मन मुताबिक स्थिति नहीं रहेगी। यात्रा कष्टकारी हो सकती है या मनचाही नहीं होगी। प्रेम-संतान पर ध्यान दें। व्यापार अच्छा है। नीली वस्तु पास रखें।

मिथुन राशि- कोर्ट-कचहरी से बचें। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उच्चाधिकारियों से न उलझें। प्रेम, संतान ठीक है। व्यापार भी ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करते रहें।

कर्क राशि- भाग्य पर भरोसा करके कोई काम न लें। मान हानि के संकेत हैं। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेम-संतान ठीक है। व्यापार लगभग ठीक रहेगा। लाल वस्तु पास रखें।

सिंह राशि- चोट-चपेट लग सकती है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम, संतान अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जीवन में थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। नौकरी चाकरी की स्थिति मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम। बचकर पार करें। शनिदेव को प्रणाम करते रहें।

तुला राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। उदर रोग या पैरों के रोग से परेशान हो सकते हैं। प्रेम, संतान ठीक ठाक। व्यापार भी ठीक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

वृश्चिक राशि- मानसिक दबाव बना रहेगा। अगर प्रेम में हैं तो प्रेम में दिक्कत रहेगी। बच्चों को लेकर परेशानी हो सकती है। विद्यार्थी भी भ्रम की स्थिति में रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम व व्यापार मध्यम है। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। मानसिक दबाव बना रहेगा। भौतिक सुख-संपदा की स्थिति बहुच अच्छी नहीं रहेगी। जो चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। भौतिकता का अभाव रहेगा। प्रेम,संतान ठीक ठाक। व्यापार भी ठीक है। नीली वस्तु का दान करें।

मकर राशि- रोजी रोजगार के क्षेत्र में मध्यम समय है। नाक, कान व गला की परेशानी हो सकती है। भाइयों व मित्रों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। प्रेम, संतान व व्यापार भी ठीक ठाक रहेगा। नीली वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- जुआ, सट्टा व लॉटरी में पैसे न लगाएं, धन हानि के संकेत हैं। स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। मुख रोग के शिकार हो सकते हैं। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। हरी वस्तु पास रखें।